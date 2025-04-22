Мал да злобен: почему маленькие собаки лают громче всех

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь замечали, что самый громкий лай доносится не от ротвейлера, а от кого-то вроде чихуахуа? Эти крошечные комки шерсти с визгом бросаются на всё, что шевелится, и не стесняются кусаться. Почему же самые маленькие собаки часто ведут себя как самые большие задиры?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака Русский той - терьер

Они просто не в курсе, что они маленькие

Таксы, йорки, чихуахуа — когда-то все они были охотниками и крысоловами, и очень даже грозными. Сегодня они стали меньше, но память о славных временах осталась. Уважать себя они по-прежнему требуют как больших псов. Поэтому такса, которая доходит вам до икры, будет вести себя, будто она — волкодав на страже.

Их постоянно трогают

Крупных собак боятся, а маленьких — умиляются и хватают. За ушком потрогать, на ручки взять, щёчку потискать. Вроде мило, но представьте, что вас каждый день лапают незнакомцы? Вот и собаки не выдерживают: начинают рычать, лаять и даже кусаться — просто чтобы от них отстали.

Страшно — значит, надо огрызаться

Мир вокруг огромен. Люди — великаны, машины — как монстры, а каждый поход по улице — как эпизод из "Выжить любой ценой". Когда страшно, организм выбирает: бежать или нападать. Мелкие собаки часто выбирают второе, ведь их размер не позволяет быть уверенными в своей безопасности.

А ещё их никто не воспитывает

Одна из главных причин — это вседозволенность. Крупную собаку учат: нельзя лаять на людей, нельзя кидаться на других псов. А вот маленькой можно всё — "она же крошка". И крошка быстро усваивает: она может лаять, бросаться, кусаться — и ничего за это не будет. Ни от хозяина, ни от окружающих.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

