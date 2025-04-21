Улыбка или угроза? Как собаки на самом деле воспринимают наши эмоции

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли: "А не думает ли моя собака, что я на неё рычу, когда улыбаюсь?" Этот миф — один из самых живучих. Многие уверены, что собака воспринимает человеческую улыбку как агрессию. Но всё не так однозначно.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Собака породы корги с хозяйкой

Почему возник этот миф

В собачьем мире демонстрация зубов действительно сигнал тревоги. Оскал — признак угрозы, и щенки учатся понимать его с первых месяцев жизни. Поэтому логично, что у неподготовленного или травмированного пса улыбка человека может вызвать настороженность: зубы ведь видны.

Но всё меняет один фактор — одомашнивание.

Собаки учатся понимать нас

За тысячи лет рядом с людьми собаки стали настоящими мастерами чтения эмоций. Исследования показывают, что они умеют отличать мимику: где радость, а где злость. Особенно хорошо это делают питомцы с позитивным опытом общения. Для них наша улыбка — не угроза, а сигнал дружбы.

Но! Если собака пугливая, у неё был негативный опыт или она с вами ещё не знакома, улыбка может действительно насторожить. Всё зависит от контекста и уровня доверия.

Как правильно показывать дружелюбие

Чтобы собака поняла, что вы не враг, используйте:

Спокойный, ласковый голос.

Расслабленную позу и мягкие движения.

Возможность сначала обнюхать вас, а не сразу лезть с объятиями.

Медленные жесты, открытые ладони, а не нависающие руки.

Если собака отвечает интересом — можно осторожно погладить. Если отводит взгляд, замирает или пятится — лучше не настаивать.

Итог

Да, собаки могут воспринимать оскал как угрозу — но человеческая улыбка и собачий оскал не одно и то же. Для большинства собак, живущих с людьми, улыбка — признак тепла и радости. Главное — обращать внимание на сигналы самой собаки. Ведь каждый пёс уникален и читает нас по-своему.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

