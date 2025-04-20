Олень с мордой хищника: кто этот загадочный зверь из сибирской тайги

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд, сибирская кабарга похожа на миниатюрного оленя, но с одного взгляда становится понятно — это что-то другое. Особенно когда из её пасти виднеются острые клыки. В зоомузее такие чучела всегда вызывают восторг: "Олень с бивнями!" — кричат дети. Но кабарга — не олень. Это отдельное семейство, и её "бивни" — вовсе не ради красоты.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Усик / http://paradoxusik.livejournal.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабарга

Бивни как оружие

У самцов сибирской кабарги клыки выступают из верхней челюсти до 10 см. Они не для охоты — кабарга питается лишайниками и травами — а для конкуренции. В брачный период клыки превращаются в оружие: самцы меряются размерами "бивней", топорщат шерсть и устраивают настоящие бои. Победитель получает шанс на продолжение рода. Иногда такие драки заканчиваются серьёзными ранениями — и даже поломанными клыками.

Ловкая и пугливая

Кабарга живёт в горах Сибири, предпочитая высоты от 600 до 1600 м. Это один из самых прыгучих и проворных зверей скал. Она полагается на зрение, а не на нюх, и спасается от хищников бегом. Правда, убегать долго не может — выносливость подводит. Зимой её особенно часто ловят волки, росомахи и рыси.

Беременность у самки длится до семи месяцев. Обычно рождается 1-2 детёныша. Малыши остаются в логове, пока мать ищет корм. При угрозе она может отвлечь хищника, притворившись раненой, а потом умчаться с ловкостью, которой мало кто может похвастаться.

Кто настоящий враг

Враги кабарги — не только хищники. Главная опасность исходит от человека. Из-за мускусной железы самцов животных убивали веками. Этот мускус считался чудодейственным средством в китайской медицине и ценился в парфюмерии. Для одной железы убивали до 5 зверей — пол определить заранее невозможно. В 70-х годах 1 кг мускуса стоил $45 000. Только сейчас часть стран пытается заменить натуральный мускус синтетическим или растительным.

Вид внесён в Красный список как уязвимый. И пока спрос на "чудо-мазь" из мускуса жив, кабарге по-прежнему угрожает вымирание.

Уточнения

Кабарга́ или сиби́рская кабарга́ (лат. Moschus moschiferus) — небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабарговых (Moschidae).



Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, разделяющими бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов (исторически — Тихим океаном), с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России.

