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Пушистый комок нервов: почему кошка вздрагивает от малейшего шума — и как ей помочь

2:42
Зоосфера

Иногда кажется милым, когда кошка подпрыгивает от каждого звука. Но если страх становится постоянным — это тревожный сигнал. Животное может страдать от внутреннего беспокойства, и ему действительно нужна помощь.

Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку

Разберёмся, почему кошка боится даже малейших шумов и что делать, чтобы вернуть ей спокойствие.

Откуда берётся страх

Кошки по природе очень чувствительны — это помогает выживать в дикой природе. Но чрезмерный страх у домашнего питомца чаще говорит о других причинах:

  • Боль или болезни: хронический дискомфорт усиливает настороженность.
  • Пережитый стресс: особенно у спасённых животных или тех, с кем плохо обращались.
  • Переезды, ремонт, новые люди или животные: даже незначительные перемены могут быть для кошки стрессом.
  • Недостаток социализации: если котёнок вырос в изоляции, он будет бояться всего незнакомого.
  • Генетическая склонность: некоторые породы, например сиамские, чаще страдают от тревожных расстройств.

Как понять, что кошка тревожится

Обратите внимание, если питомец:

  • Прячется, избегает контакта.
  • Дрожит, не ест, теряет вес.
  • Чрезмерно вылизывается, гоняется за своим хвостом.
  • Проявляет агрессию или, наоборот, становится апатичной.
  • Отказывается от лотка без видимых причин.

Страх не всегда виден сразу. Но если он длится долго, это уже не просто каприз, а повод для заботы.

Что делать, если кошка боится

  • Проверьте здоровье: начните с визита к ветеринару — боль может быть причиной страха.
  • Обустройте убежище: питомцу нужно укромное место, где его никто не тронет.
  • Наблюдайте за реакцией: определите, что именно пугает кошку — громкие звуки, пылесос, звонок?
  • Создайте положительные ассоциации: перед уходом из дома оставляйте ей лакомство или игрушку.
  • Не ругайте: громкие голоса и наказания только усугубляют тревожность.
  • При необходимости обратитесь к зоопсихологу: иногда без специалиста не обойтись.

Чем опасна тревожность

Если не решать проблему, это приведёт к:

  • проблемам со здоровьем;
  • депрессии;
  • агрессии;
  • нарушениям пищевого поведения;
  • отказу от туалета.

Главное — ваша забота

Тревожная кошка — не "неудобный" питомец, а животное, которому нужна помощь. С любовью, терпением и вниманием даже самый пугливый пушистик снова почувствует себя в безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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