Пушистый комок нервов: почему кошка вздрагивает от малейшего шума — и как ей помочь

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда кажется милым, когда кошка подпрыгивает от каждого звука. Но если страх становится постоянным — это тревожный сигнал. Животное может страдать от внутреннего беспокойства, и ему действительно нужна помощь.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку

Разберёмся, почему кошка боится даже малейших шумов и что делать, чтобы вернуть ей спокойствие.

Откуда берётся страх

Кошки по природе очень чувствительны — это помогает выживать в дикой природе. Но чрезмерный страх у домашнего питомца чаще говорит о других причинах:

Боль или болезни: хронический дискомфорт усиливает настороженность.

хронический дискомфорт усиливает настороженность. Пережитый стресс: особенно у спасённых животных или тех, с кем плохо обращались.

особенно у спасённых животных или тех, с кем плохо обращались. Переезды, ремонт, новые люди или животные: даже незначительные перемены могут быть для кошки стрессом.

даже незначительные перемены могут быть для кошки стрессом. Недостаток социализации: если котёнок вырос в изоляции, он будет бояться всего незнакомого.

если котёнок вырос в изоляции, он будет бояться всего незнакомого. Генетическая склонность: некоторые породы, например сиамские, чаще страдают от тревожных расстройств.

Как понять, что кошка тревожится

Обратите внимание, если питомец:

Прячется, избегает контакта.

Дрожит, не ест, теряет вес.

Чрезмерно вылизывается, гоняется за своим хвостом.

Проявляет агрессию или, наоборот, становится апатичной.

Отказывается от лотка без видимых причин.

Страх не всегда виден сразу. Но если он длится долго, это уже не просто каприз, а повод для заботы.

Что делать, если кошка боится

Проверьте здоровье: начните с визита к ветеринару — боль может быть причиной страха.

начните с визита к ветеринару — боль может быть причиной страха. Обустройте убежище: питомцу нужно укромное место, где его никто не тронет.

питомцу нужно укромное место, где его никто не тронет. Наблюдайте за реакцией: определите, что именно пугает кошку — громкие звуки, пылесос, звонок?

определите, что именно пугает кошку — громкие звуки, пылесос, звонок? Создайте положительные ассоциации: перед уходом из дома оставляйте ей лакомство или игрушку.

перед уходом из дома оставляйте ей лакомство или игрушку. Не ругайте: громкие голоса и наказания только усугубляют тревожность.

громкие голоса и наказания только усугубляют тревожность. При необходимости обратитесь к зоопсихологу: иногда без специалиста не обойтись.

Чем опасна тревожность

Если не решать проблему, это приведёт к:

проблемам со здоровьем;

депрессии;

агрессии;

нарушениям пищевого поведения;

отказу от туалета.

Главное — ваша забота

Тревожная кошка — не "неудобный" питомец, а животное, которому нужна помощь. С любовью, терпением и вниманием даже самый пугливый пушистик снова почувствует себя в безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

