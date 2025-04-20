Хищная нить среди травы: смертельная ловушка для собак и кошек

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд – просто безобидная сухая ниточка, запутавшаяся среди травы. Но если присмотреться, становится жутко: это повилика — один из самых агрессивных растительных паразитов, который губит всё на своём пути.

Фото: commons.wikimedia.org by Tashkoskip, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Повилика трава

Что это за растение

Повилика — не просто сорняк. Это карантинный паразит, уничтожающий культурные и дикие растения. У неё нет ни корней, ни листьев — только тонкие бледно-жёлтые или рыжие нити, которые обвивают жертву, прилипают и высасывают все соки.

Повилика чувствует, где рядом зелёная жизнь — по влажности, теплу или даже по запаху. Проползает по голой земле на несколько метров, находит растение — и оно обречено. Если повилику заметили в поле, её сжигают, прихватив метров 10-15 «на всякий случай» — так сложно от неё избавиться.

Почему опасна для животных и людей

Если повилика попадает в корм коровам, у них начинается отравление, а молоко становится опасным для употребления. Если семена повилики попадут в зерно, у человека это может вызвать аллергию или токсическую реакцию.

Но особенно рискованна она для собак и кошек, которые в тёплое время года любят щипать травку на улице. Вместо полезного овса или пырея — они могут нарваться на кусочек повилики. Даже малейший фрагмент может быть токсичным, а последствия — опасными для здоровья питомца.

Почему от неё не избавиться

Любой обрывок повилики может снова прорасти — она буквально бессмертна в почве. И переносит ещё и вирусы. Поэтому на садовых участках заражённые растения уничтожают вместе с паразитом, не пытаясь лечить.

Уточнения

Повили́ка (лат. Cūscuta) — род паразитических растений семейства Вьюнковые, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков.

