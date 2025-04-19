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Кошачий табу-лист: почему даже голодная хищница обходит эту мышь

1:59
Зоосфера

Если вы хоть раз в жизни просыпались от ужасающего шлёп в кровати, а потом находили там мёртвую мышь — вы не одиноки. Домашние кошки обожают приносить "подарки" хозяевам. Но вот землероек — этих мелких, вертлявых существ — вы в постели точно не найдёте. Почему?

Мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мышь

Землеройка ≠ мышь

Для начала — землеройка не мышь. Это насекомоядное, ближе к ежам и кротам, а не к грызунам. Она маленькая, шустрая, с острым носиком — но её организм устроен совсем иначе.

Кошки — те ещё гурманы

Да, мышей они едят не от любви, а по необходимости. Мышатина костлявая, мясо на ней чуть-чуть. Зато в мышиной голове много таурина — незаменимой аминокислоты, которую кошки не могут синтезировать сами. Вот почему они откусывают именно головы — таурин в мозгах.

Но землеройки? Их кошки даже трогать не хотят. Поймать — да, поиграть — пожалуй. Но съесть? Никогда.

И вот почему

  • Они пахнут ужасно: землеройки выделяют резкий мускусный секрет, чтобы отпугивать хищников. Для кошки этот запах — всё равно что тухлое яйцо на обед.
  • На вкус — горько: предположительно. Но мало кто из кошек делает вторую попытку, чтобы проверить.
  • Отравы в них нет, но удовольствие — тоже: хищники их почти не трогают — и это работает.

А если вдруг ваша кошка всё-таки принесла землеройку…

Скорее всего, она просто решила поиграть. А потом выплюнула добычу, морщась от разочарования. И правильно сделала: от землеройки никакого вреда в огороде — она не грызёт корни, не ест клубни. Зато с удовольствием угощается насекомыми.

Так что ругать пушистую охотницу не стоит. Просто уберите "трофей" и похвалите за старания — даже если они пахнут невыносимо.

Уточнения

Землеро́йковые (лат. Soricidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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