Кошачий табу-лист: почему даже голодная хищница обходит эту мышь

Если вы хоть раз в жизни просыпались от ужасающего шлёп в кровати, а потом находили там мёртвую мышь — вы не одиноки. Домашние кошки обожают приносить "подарки" хозяевам. Но вот землероек — этих мелких, вертлявых существ — вы в постели точно не найдёте. Почему?
Для начала — землеройка не мышь. Это насекомоядное, ближе к ежам и кротам, а не к грызунам. Она маленькая, шустрая, с острым носиком — но её организм устроен совсем иначе.
Да, мышей они едят не от любви, а по необходимости. Мышатина костлявая, мясо на ней чуть-чуть. Зато в мышиной голове много таурина — незаменимой аминокислоты, которую кошки не могут синтезировать сами. Вот почему они откусывают именно головы — таурин в мозгах.
Но землеройки? Их кошки даже трогать не хотят. Поймать — да, поиграть — пожалуй. Но съесть? Никогда.
Скорее всего, она просто решила поиграть. А потом выплюнула добычу, морщась от разочарования. И правильно сделала: от землеройки никакого вреда в огороде — она не грызёт корни, не ест клубни. Зато с удовольствием угощается насекомыми.
Так что ругать пушистую охотницу не стоит. Просто уберите "трофей" и похвалите за старания — даже если они пахнут невыносимо.
Землеро́йковые (лат. Soricidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.