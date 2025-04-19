Маленькие фонарики из травы: почему светлячки больше не летают в сумерках

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда-то летом после заката воздух над травой словно оживал — в нём парили крошечные огоньки. Светлячки были почти в каждом деревенском дворе, но сегодня увидеть их — удача. Почему их стало так мало и в чём секрет их загадочного свечения?

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Светлячки ночью

Почему их становится всё меньше

Светляки — это не магия, а настоящее семейство жуков. Самка светляка обыкновенного может достигать 2 см в длину и вовсе не летает. Зато именно она ярче всего светится на ночной траве — так привлекает партнёров.

Раньше у светляков было одно преимущество: ночная тьма. А сейчас…

Искусственное освещение нарушает их ориентацию. Самцы не могут найти самок, блуждая в лучах фонарей и ламп.

нарушает их ориентацию. Самцы не могут найти самок, блуждая в лучах фонарей и ламп. Пестициды и химия в полях убивают насекомых, даже если они не участвуют в опылении.

убивают насекомых, даже если они не участвуют в опылении. Дороги и застройка мешают популяциям перемещаться. Самки без крыльев не могут пересечь асфальт, а дороги растут быстрее, чем леса.

Если хотите увидеть светляков — уезжайте подальше от городов. Там, где ещё сохраняются тёмные уголки природы, светляки всё ещё мерцают.

Как светится светлячок

Это чистая химия — и немного магии. В теле насекомого содержится пигмент люциферин, который начинает светиться при взаимодействии с кислородом. Ферменты запускают эту реакцию, и получается мягкое холодное свечение, видимое даже сквозь покровы тела. Энергии при этом тратится минимум — настоящий биологический фонарик.

Светлячки — не просто романтика из детства. Это индикатор здоровья природы. Чем меньше светляков — тем больше проблем у нас и у планеты.

Уточнения

Светляки́ (лат. Lampyridae) — семейство жуков, характерной особенностью которых является наличие специальных органов свечения — лантернов.

