Загадочный конский волос: кого боялись на Руси и почему переставали купаться после 2 августа

Когда в детстве взрослые говорили "после Ильина дня в воду не заходи — пятки берегись", казалось, что где-то в глубине пруда скрывается что-то по-настоящему жуткое. И имя этой мифической угрозы — конский волос, или "волосатик". Существо, наводившее ужас на крестьянскую Русь и заставлявшее бояться обычной воды.
По поверьям, "волосатик" был живым волосом от гривы лошади, который в воде начинал ползать, плавать, а главное — мог внедряться под кожу человека, причём именно в область пятки. Почему пятка? Потому что там кожа грубее, и "засада" якобы происходила незаметно — пока не становилось поздно.
Легенда обещала: уж если волос проник внутрь — избавиться от него будет невозможно.
На самом деле под "конским волосом" в народе подразумевалось вполне реальное существо — нематода волосатик, или гордион. Это длинный (до 40 см), тонкий и гибкий червь, действительно напоминающий тёмный лошадиный волос. Он обитает в чистых пресных водоёмах и чаще всего появляется в них… как раз в начале августа.
Нет. Несмотря на устрашающий вид и леденящие душу слухи, он абсолютно безопасен для человека. У волосатика нет ни присосок, ни жал, ни желания внедряться под кожу. А вот для экологов его появление — радостный знак: если гордионы есть в пруду, значит вода чистая и не загрязнена химией.
Ответ совсем прозаичный:
Недаром в народе говорили: "Илья-пророк лето уволок" — и не было на то ни обид, ни объяснений.
Конский волос — народное название паразитических червей Волосатиков.
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