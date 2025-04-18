Чернобыль зовёт: какие странности действительно замечены у животных зоны отчуждения

3:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пятиметровые сомы, дневные волки и свободолюбивые лошади — нет, это не фантастика. Животный мир Чернобыля давно стал мифологизированной темой, обросшей слухами о мутантах и неведомых тварях. Но на самом деле всё куда интереснее и реалистичнее: без человека экосистема живёт по своим законам — и это удивляет.

Фото: commons.wikimedia.org by ArticCynda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Знак предупреждения о радиации в Чернобыльской зоне отчуждения, Украина

Гигантские сомы — это не мутация

В водоёмах Припяти действительно водятся огромные сомы. Но не потому, что они мутировали. Просто никто их не ловит. Европейский сом — вид и без того способный вымахать до 5 метров и 400 кг, если его не тревожить. В остальных регионах такие размеры встречаются редко: рыба просто не успевает вырасти до "босса".

Волки перестали бояться света

Волки в Чернобыле чувствуют себя как дома — они свободно разгуливают днём, чего не делают в других местах. Причина проста: людей мало, опасностей нет, добычи много. Зачем ждать ночи, если можно охотиться под солнцем?

Полуволки или просто деревенские псы

В зоне обитают странные собаки-пришельцы, которых считают гибридами с волками. Но чаще всего это просто выжившие потомки овчарок и лаек, приспособленные к дикой жизни. Они живут возле охраны, но держатся настороженно — и внешне становятся всё больше похожими на лесных родственников.

Лошади Пржевальского прижились

Эти редкие дикие лошади были выпущены в Чернобыль в 90-х годах — и не только выжили, но и прекрасно освоились. Сегодня они напоминают кадр из другой реальности — рыжие, приземистые, среди берёз и заброшенных зданий.

Медведи вернулись и даже не спят

Этих зверей не видели в Припяти больше века, но сейчас медведи снова здесь. Причём встречают их даже зимой — говорят, из-за мягкого климата последние годы они периодически "прогуливаются", не впадая в глубокую спячку.

Кошки — не совсем дикие

Кошки в зоне — частые гости, особенно летом. Но это не одичавшие хищницы, а сезонные охотницы. Живут в близлежащих деревнях, а летом приходят в Припять на промысел. С наступлением холодов большинство возвращается домой — кто-то в сарай, кто-то на диван.

Итог

Зона отчуждения Чернобыля стала уникальным примером того, как природа способна не просто выжить, но и расцвести без человека. Животные здесь не мутировали в чудовищ, как любят представлять фантасты, а просто вернулись к своим диким инстинктам. Сомы вырастают до рекордных размеров, волки гуляют при свете дня, медведи возвращаются спустя столетия, а лошади Пржевальского осваивают новые земли.

Даже деревенские собаки обретают почти волчий облик. Всё это говорит об одном: природа всегда найдёт способ восстановить баланс — если ей не мешать.

Уточнения

Черно́быль (укр. Чорно́биль - производное от растения "чернобыльник", или "полынь обыкновенная") — город в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.



Обыкнове́нный сом или европейский сом (лат. Silurus glanis), — крупная бесчешуйчатая пресноводная рыба семейства сомовых (Siluridae).

