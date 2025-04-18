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Убийца с полосой на спине: загадка 18 века, которую так и не разгадали

1:54
Зоосфера

Жеводанский зверь — не сказка, а исторический факт. Во Франции XVIII века это существо держало в страхе жителей графства Жеводан, оставив после себя десятки жертв и множество загадок. Его атаки зафиксированы официально, а описания — сохранились в архивах.

Жеводанский зверь
Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92Bot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жеводанский зверь

Выжившие говорили о мощном, пятнистом звере с широкой клыкастой пастью, кисточкой на хвосте и тёмной полосой на спине. Он был ловким, прыгал далеко и бил точно в голову. Зимой исчезал, весной — возвращался. Но кто же это был?

Огромный волк или волкособ

Самая приземлённая версия: это был волк-гигант или помесь волка с собакой. Некоторые упоминали о размере в два-три раза превышающем обычного волка. Под описание подходили и такие породы, как ирландский волкодав.

Гиена

Пятнистая гиена — ещё один кандидат. Эти хищники весом до 100 кг с мощными челюстями и характерной внешностью действительно могут напугать. Возможно, кто-то привёз её с африканских охотничьих туров. Зимой исчезала? Возможно, жила в вольере.

Молодой лев или лигр

Были и версии про льва или лигра без гривы. Шерсть с пятнами, полоска на спине, повадки крупного кошачьего — всё сходится. Возможно, зверь сбежал из частного зверинца.

Доисторический хищник

Самые смелые полагали, что зверь — выживший реликт. Например, энрюсарх — прапредок гиен, весивший до 500 кг. Или аналог тилацина — хищника, который вымер лишь в XX веке.

Что бы это ни было, но зверь был настоящим, не мистическим. Просто из тех, кто оставляет больше вопросов, чем ответов.

Уточнения

Жевода́нский зверь — прозвище волкоподобного существа, зверя-людоеда, терроризировавшего север французского графства Жеводан, а именно селения в Маржеридских горах на юге Франции, на границе исторических регионов Овернь и Лангедок, с 1 июня 1764 по 19 июня 1767 года.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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