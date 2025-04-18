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Звук ужаса: почему кот боится пылесоса, даже если он тише вашего фена

1:40
Зоосфера

Каждый, у кого есть кот, знает: стоит включить пылесос — и домашний хищник превращается в пятно, исчезающее под диваном. Но в чём дело? Ведь фен или музыкальная колонка животных не пугают. А пылесос — страшен до дрожи в усах. И нет, шум здесь вовсе не главное.

Кошка и пылесос
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка и пылесос

Не из-за громкости

Современные пылесосы уже не ревут, как старые советские "ракеты". Многие модели едва слышны. Но даже самый тихий пылесос способен за секунду распугать всех котов в округе. И дело не только в шипении.

Пылесос звучит, как гигант

У кошек слух устроен иначе. Они оценивают силу соперника не глазами, а ушами — по длине и мощи издаваемых звуков. Чем дольше "орёт" противник, тем больше у него, по кошачьим меркам, лёгкие. А значит — сам он крупный и страшный.

А теперь представьте: в доме появляется нечто, что втягивает воздух 10 минут подряд. Без перерыва. Для кошки это не бытовой прибор, а натуральный зверь размером с пуму!

Почему не боятся змей (и сами шипят)

Говорят, шипение пылесоса напоминает змеиное. Но кошки сами используют шипение в конфликтах. Это не звук-ужас, а просто предупреждение. Так что змеиная гипотеза — не работает. А вот "долгий выдох чудовища" — вполне.

Можно ли приучить

Многие кошки со временем понимают: пылесос не нападает, а просто делает свою работу. Но всё равно смотрят на него с подозрением. Вдруг в этот раз всё будет по-настоящему?

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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