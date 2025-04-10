Охота на тапки началась: что делать, если собака превращает дом в апокалипсис

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш питомец не может пройти мимо подушки, шнура или вашей любимой кофты? Желание "попробовать на зуб" всё, что попадётся, — не просто шалость. Это тревожный сигнал, с которым нужно работать грамотно и без агрессии.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ребенок и собака

Что делать точно не стоит

Наказания и крики здесь не помогут. Более того — могут навсегда испортить отношения с собакой. Вместо этого стоит разобраться в причинах и выбрать правильную стратегию.

1. Добавьте активности

Одна из самых частых причин разрушительного поведения — недостаток движения и скука. Если собаке некуда девать энергию, она начинает искать "развлечения" самостоятельно — вот и страдает мебель.

Решение простое: больше прогулок, игр и активности. Даже 15-20 дополнительных минут в день могут существенно изменить поведение питомца.

2. Дайте альтернативу

Если в доме нет подходящих игрушек, пёс будет искать, чем себя занять. Шнурки, подушки и ваше одеяло — идеальные жертвы.

Купите жевательные игрушки, кольца, канаты или мячики. Питомец с удовольствием переключится на то, что можно грызть без последствий.

3. Используйте защитный спрей

В зоомагазинах можно найти специальные спреи от "погрызов" — безопасные, но с отпугивающим запахом. Обработайте ими "проблемные" зоны — и интерес к этим вещам у собаки может пропасть сам собой.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

