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Пушистая отшельница: три причины, по которым кошка вдруг решила исчезнуть

1:25
Зоосфера

Кошки — существа независимые, но всё же большинство из них любит находиться рядом с человеком. Поэтому, когда ласковая и контактная любимица вдруг начинает прятаться, это вызывает тревогу. Что могло измениться?

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Вы переборщили с вниманием

Любовь к кошке — вещь прекрасная. Но даже самый ласковый питомец иногда хочет побыть один. Постоянные прикосновения, игры и особенно — попытки разбудить кошку во время сна могут стать причиной её бегства в укромные уголки.

Если животное уходит в тень после вашего общения — попробуйте чуть уменьшить интенсивность внимания. Возможно, ей просто нужно перезагрузиться.

Не игнорируйте признаки болезни

Если уединение сопровождается вялостью, потерей аппетита и отказом от воды, это тревожный сигнал. В таком случае откладывать визит к ветеринару опасно — чем раньше будет оказана помощь, тем выше шансы на быстрое восстановление.

Уют важнее общества

Иногда кошка прячется не от вас, а ради себя. Тёплые, укромные, тихие места кажутся идеальными для отдыха — особенно если они создают ощущение безопасности. Это может быть коробка, угол шкафа или место под диваном. В этом случае тревожиться не стоит: просто дайте кошке её "кабинет отдыха".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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