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Тень с хвостом: что стоит за привычкой кошки ходить за вами по пятам

1:18
Зоосфера

Кажется, за вами кто-то следит… Нет, это не паранойя — это кошка. Многие владельцы замечают, что пушистая любимица буквально не отходит ни на шаг: идёте на кухню — и она за вами, направляетесь в ванную — и снова тень с хвостом.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Такое поведение может показаться странным, но на самом деле у него есть логичное объяснение.

Наблюдение как инстинкт

В большинстве случаев кошка вас просто изучает. Она внимательно следит, куда вы идёте и что делаете, чтобы составить для себя понятную и предсказуемую картину мира. Пушистым нравятся порядок и система — так они чувствуют себя спокойнее.

Такое "преследование" — это способ анализировать привычки хозяина и чувствовать себя в безопасности. Ведь если вдруг произойдёт что-то необычное, кошка уже будет знать, где вас найти и как среагировать.

Иногда всё проще

Не исключено, что причина банальна: миска пуста, и любимец просто пришёл напомнить, кто в доме голодный. Или кошке скучно, и она таким образом требует внимания и общения.

Прежде чем строить теории о наблюдательности и инстинктах, загляните в миску и уделите питомцу немного времени — возможно, это всё, чего она хотела.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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