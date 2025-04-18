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Кошка или собака: кто победит в битве за звание самого умного питомца

1:55
Зоосфера

Тысячелетия одомашнивания, сотни исследований — и вечный спор: кто умнее, собака или кошка? Ответ не так очевиден, как кажется.

Кошка с собакой
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с собакой

Нейронов больше — ума тоже

У собак почти в два раза больше нейронов в коре мозга, чем у кошек. Это может объяснять, почему их проще обучать командам и сложным задачам. Некоторые псы даже умеют приносить лекарства хозяину или предупреждать о приступах.

Кошка — самостоятельный стратег

Но не всё решает количество нейронов. Кошки действуют иначе — они решают задачи интуитивно и часто без предварительного обучения. Если собака будет ждать подсказки, кошка уже откроет дверь, холодильник и съест оставленную сосиску.

Собаки строят на опыте

Пёс опирается на знакомое и учится через последовательность: команда — действие — награда. Кошка же, если не видит немедленной пользы, просто переключается на что-то другое. Терпеть пошаговое обучение она не станет.

Кошка выживет, собака — нет

Выбросите кошку — и она пойдёт охотиться. С собакой всё сложнее: если её не учили добывать еду, она может просто растеряться. С другой стороны, именно собаки лучше понимают причинно-следственные связи и способны учиться на отложенных результатах.

Кошки осторожны, собаки — преданы

Кошка всегда сначала подумает, стоит ли нападать. Собака же может броситься в бой, даже если проиграет — ради хозяина. Одна — стратег, вторая — верный союзник.

А кто же всё-таки умнее

Если вам нужен друг, понимающий эмоции, команды и готовый быть рядом — собака. Если восхищает независимость, адаптивность и способность выжить — кошка вне конкуренции. Интеллект есть и там, и там — просто он разный.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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