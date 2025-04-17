Кошки вне закона: кого и почему запрещают в разных странах

Мягкие лапки, пушистая шерсть, мурлыкающая благодарность — кошки давно стали любимыми домашними животными во всём мире. Однако за этой трогательной картинкой скрываются неожиданные нюансы: некоторые страны запрещают содержание определённых пород кошек, считая их опасными, дикими или вредными для окружающей среды. Где и почему пушистым друзьям объявляют "вне закона"?
В Брюсселе под запрет попали сразу три породы:
Австралия славится своей уникальной фауной и строгими экологическими мерами. Здесь категорически запрещён ввоз кошек породы саванна.
Исследования показывают, что такие кошки могут угрожать до 90% местных млекопитающих. Даже обычные домашние кошки ежегодно уничтожают миллиарды мелких животных. Сильные, умные и хищные саванны могут спровоцировать настоящую экологическую катастрофу.
На арктическом архипелаге Шпицберген (Норвегия) действует полный запрет на содержание кошек. Причина — риск распространения опасных инфекций, например бешенства, от дикой фауны (песцы, мыши) к людям через домашних питомцев.
Запрет действует с 1980-х. Кошки, попавшие на острова до принятия закона, получили "помилование" и остались доживать свою жизнь в северной тишине.
Израиль отнёс бенгальских кошек к диким животным, запретив их содержание дома. Подобное решение объясняется мерами безопасности и желанием сохранить устойчивость местных экосистем.
В стране действует закон об опасных диких животных (с 1976 года). Содержание саванн, сервала и бенгальских кошек возможно только при наличии специальных лицензий и строгом контроле.
Долгое время в государственных домах Сингапура (где живёт 80% населения) нельзя было держать кошек. Запрет существовал более 35 лет и был связан с санитарными нормами.
Но в 2024 году власти отменили запрет, позволив содержать питомцев при соблюдении определённых правил. Теперь и сингапурцы могут официально делить дом с пушистыми компаньонами.
В России ограничений на породы кошек нет, но международный опыт показывает, насколько важно понимать особенности тех, кого мы пускаем в свою жизнь. Некоторые породы требуют особого ухода, условий или могут быть потенциально опасны при неправильном содержании.
Перед тем как влюбиться в эффектного питомца с леопардовыми пятнами или гигантскими ушами, стоит изучить породу глубже, а главное — оценить, сможете ли вы обеспечить ей подходящую жизнь.
Бенга́льская ко́шка, или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.