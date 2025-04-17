Кошки вне закона: кого и почему запрещают в разных странах

4:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мягкие лапки, пушистая шерсть, мурлыкающая благодарность — кошки давно стали любимыми домашними животными во всём мире. Однако за этой трогательной картинкой скрываются неожиданные нюансы: некоторые страны запрещают содержание определённых пород кошек, считая их опасными, дикими или вредными для окружающей среды. Где и почему пушистым друзьям объявляют "вне закона"?

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Бельгия: запрет за генетику и дикую кровь

В Брюсселе под запрет попали сразу три породы:

Шотландская вислоухая (скоттиш-фолд): внешность обманчива: милые опущенные ушки вызваны мутацией, провоцирующей тяжёлые заболевания костей и суставов. Практически все представители этой породы страдают от артрита.

внешность обманчива: милые опущенные ушки вызваны мутацией, провоцирующей тяжёлые заболевания костей и суставов. Практически все представители этой породы страдают от артрита. Бенгальская кошка и саванна: гибриды диких и домашних кошек. Бенгалы — потомки азиатских леопардов, саванны — результат скрещивания с африканским сервалом. Власти опасаются их непредсказуемости и неподходящего поведения в городских условиях.

Австралия: запрет ради спасения природы

Австралия славится своей уникальной фауной и строгими экологическими мерами. Здесь категорически запрещён ввоз кошек породы саванна.

Исследования показывают, что такие кошки могут угрожать до 90% местных млекопитающих. Даже обычные домашние кошки ежегодно уничтожают миллиарды мелких животных. Сильные, умные и хищные саванны могут спровоцировать настоящую экологическую катастрофу.

Шпицберген: кошки под запретом полностью

На арктическом архипелаге Шпицберген (Норвегия) действует полный запрет на содержание кошек. Причина — риск распространения опасных инфекций, например бешенства, от дикой фауны (песцы, мыши) к людям через домашних питомцев.

Запрет действует с 1980-х. Кошки, попавшие на острова до принятия закона, получили "помилование" и остались доживать свою жизнь в северной тишине.

Израиль: бенгальские — только в зоопарк

Израиль отнёс бенгальских кошек к диким животным, запретив их содержание дома. Подобное решение объясняется мерами безопасности и желанием сохранить устойчивость местных экосистем.

Великобритания: опасные животные под контролем

В стране действует закон об опасных диких животных (с 1976 года). Содержание саванн, сервала и бенгальских кошек возможно только при наличии специальных лицензий и строгом контроле.

Это касается

Угрозы для людей.

Риска распространения инфекций.

Агрессивного поведения гибридов.

Сингапур: кошки наконец-то разрешены

Долгое время в государственных домах Сингапура (где живёт 80% населения) нельзя было держать кошек. Запрет существовал более 35 лет и был связан с санитарными нормами.

Но в 2024 году власти отменили запрет, позволив содержать питомцев при соблюдении определённых правил. Теперь и сингапурцы могут официально делить дом с пушистыми компаньонами.

А как у нас

В России ограничений на породы кошек нет, но международный опыт показывает, насколько важно понимать особенности тех, кого мы пускаем в свою жизнь. Некоторые породы требуют особого ухода, условий или могут быть потенциально опасны при неправильном содержании.

Стоит помнить

Гибридные и экзотические кошки не всегда подходят для жизни в обычной квартире.

Их дикая природа может проявиться неожиданно — и не только в игре.

Закон может измениться — особенно при угрозе экологии или безопасности.

Перед тем как влюбиться в эффектного питомца с леопардовыми пятнами или гигантскими ушами, стоит изучить породу глубже, а главное — оценить, сможете ли вы обеспечить ей подходящую жизнь.

Уточнения



Бенга́льская ко́шка, или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек.

