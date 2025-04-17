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Красиво — не значит правильно: что стоит за купированными ушами и хвостами

Зоосфера

Эта операция знакома по внешнему виду доберманов, боксёров и амстаффов — короткий хвост, острые уши. Купирование у собак давно стало эстетической нормой, но всё чаще вызывает споры. Раньше укорачивали уши и хвост не ради красоты.

Собака породы Доберман
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака породы Доберман

Исторически всё началось с выживания

В Древнем Риме у боевых псов укорачивали уши, чтобы защитить их от ранений. Позже охотники и пастухи стали делать то же самое — длинные уши и хвосты легко травмировались. Со временем привычка превратилась в стандарт: если доберман, то с ушами стоячими. А если ротвейлер — то с коротким хвостом.

Причины, по которым до сих пор купируют

  • Безопасность: считается, что у охотничьих и бойцовых пород меньше риск травм.
  • Соответствие стандарту: во многих клубах раньше без купирования на выставку не пускали.
  • Гигиена: якобы меньше инфекций в ушах — хотя доказательств этому нет.

Почему от купирования отказываются

  • Эмоции: уши и хвост — важные инструменты общения между собаками.
  • Баланс и движение: хвост помогает при беге и плавании.
  • Боль и стресс: вопреки мифам, щенки чувствуют боль. Операция и послеоперационный уход доставляют страдания.
  • Этика: мода на внешний вид не должна быть важнее благополучия животного.

Во многих странах косметическое купирование запрещено законом. Международные кинологические организации постепенно исключают такие требования из стандартов. Сегодня собака может быть красивой, здоровой и естественной — и на выставке, и дома.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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