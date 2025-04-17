Красиво — не значит правильно: что стоит за купированными ушами и хвостами

Эта операция знакома по внешнему виду доберманов, боксёров и амстаффов — короткий хвост, острые уши. Купирование у собак давно стало эстетической нормой, но всё чаще вызывает споры. Раньше укорачивали уши и хвост не ради красоты.
В Древнем Риме у боевых псов укорачивали уши, чтобы защитить их от ранений. Позже охотники и пастухи стали делать то же самое — длинные уши и хвосты легко травмировались. Со временем привычка превратилась в стандарт: если доберман, то с ушами стоячими. А если ротвейлер — то с коротким хвостом.
Во многих странах косметическое купирование запрещено законом. Международные кинологические организации постепенно исключают такие требования из стандартов. Сегодня собака может быть красивой, здоровой и естественной — и на выставке, и дома.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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