Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холодный пот от прогресса: как человекоподобные роботы заставляют нас волноваться
Стас Пьеха рассказал, как справляется с приступами агрессии
Универсальный и очень простой рецепт для любого случая: запечённая курица с овощами, которая понравится всем
Пять шагов или десять? Сколько на самом деле нужно коже вечером — ответ вас удивит
Колбаса жарится, омлет поднимается — и день уже удался
Как вырастить огурцы в горшках и контейнерах
Бассейны, скейт-парк и ресторан: как Джонни Депп и Ванесса Паради жили в своей богемной деревне
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Городки Сан-Диего готовятся к наплыву гостей — благодаря сёрфингу

Кошка просит со стола — можно ли делиться? Вот что допустимо

2:40
Зоосфера

Кошки — хищники по своей природе. Их организм лучше всего переваривает белковую пищу. Но иногда, глядя на просящий взгляд у стола, трудно удержаться. Так что же из "человеческой еды" допустимо предложить кошке, не рискуя её здоровьем?

Кошка ест корм
Фото: https://www.freepik.com
Кошка ест корм

Безопасные угощения

Отварное мясо

  • Курица, индейка, говядина — при условии, что мясо нежирное, без соли, специй и кожи. Жир может перегрузить печень и вызвать расстройства ЖКТ.

Морская рыба

  • Иногда — нечасто и обязательно отварная. Подходит треска, хек, минтай. Не стоит давать слишком жирную рыбу или тунца на постоянной основе: он накапливает ртуть, а переизбыток фосфора вредит почкам.

Яичный желток

  • Варёный, 1-2 раза в неделю. Особенно полезны яйца домашних кур или перепелиные. Главное — не сырыми.

Некрахмалистые овощи

  • Кабачки, морковь, брокколи — в варёном или тушёном виде, без масла и специй. Они добавляют клетчатку и витамины.

Крупы

  • Хотя кошки не нуждаются в углеводах, немного варёного риса или гречки иногда допустимы — особенно при восстановлении после болезни.

Кисломолочные продукты

  • Нежирный творог или кефир без добавок могут порадовать кошку и дать немного кальция. Но не все усваивают лактозу — пробуйте с осторожностью.

Что под строгим запретом

  • Солёная, жирная, острая и сладкая еда: даже в небольших количествах может быть опасна.
  • Авокадо и томаты: содержат вещества, которые могут навредить ЖКТ.
  • Сырые яйца: риск сальмонеллы и разрушения витамина B7.
  • Молоко: большинство взрослых кошек не усваивает лактозу.

Важно помнить

  • Все угощения — это только дополнение, а не замена основного рациона.
  • Не стоит делиться едой со стола каждый день — даже безопасные продукты могут навредить при избытке.
  • Новые продукты вводите понемногу и следите за реакцией организма.

Угощать кошку со стола — это не запрет, а дело здравого смысла. Главное — помнить, что пищеварение у кошек устроено иначе, и то, что полезно человеку, может быть опасным для питомца. Делитесь только тем, что действительно подходит хищнику: варёное мясо, немного рыбы, овощи без приправ и капля творога — и ваша кошка будет не только довольна, но и здорова. А всё лишнее пусть останется в вашей тарелке.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Авто
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей Аудио 
Добытый Францией уран может достаться России и Китаю
Экономика и бизнес
Добытый Францией уран может достаться России и Китаю Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Последние материалы
Пять шагов или десять? Сколько на самом деле нужно коже вечером — ответ вас удивит
Колбаса жарится, омлет поднимается — и день уже удался
Как вырастить огурцы в горшках и контейнерах
Бассейны, скейт-парк и ресторан: как Джонни Депп и Ванесса Паради жили в своей богемной деревне
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Кошка просит со стола — можно ли делиться? Вот что допустимо
Городки Сан-Диего готовятся к наплыву гостей — благодаря сёрфингу
Дезодоранты не спасают? Вот что действительно работает
Шик, блеск и никакой химии: восточные ритуалы для красоты волос, которые работают
Смотрел одним глазом: Мостовой объяснил, почему победа Спартака над Уралом была для него очевидна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.