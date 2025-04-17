Кошка просит со стола — можно ли делиться? Вот что допустимо

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — хищники по своей природе. Их организм лучше всего переваривает белковую пищу. Но иногда, глядя на просящий взгляд у стола, трудно удержаться. Так что же из "человеческой еды" допустимо предложить кошке, не рискуя её здоровьем?

Фото: https://www.freepik.com Кошка ест корм

Безопасные угощения

Отварное мясо

Курица, индейка, говядина — при условии, что мясо нежирное, без соли, специй и кожи. Жир может перегрузить печень и вызвать расстройства ЖКТ.

Морская рыба

Иногда — нечасто и обязательно отварная. Подходит треска, хек, минтай. Не стоит давать слишком жирную рыбу или тунца на постоянной основе: он накапливает ртуть, а переизбыток фосфора вредит почкам.

Яичный желток

Варёный, 1-2 раза в неделю. Особенно полезны яйца домашних кур или перепелиные. Главное — не сырыми.

Некрахмалистые овощи

Кабачки, морковь, брокколи — в варёном или тушёном виде, без масла и специй. Они добавляют клетчатку и витамины.

Крупы

Хотя кошки не нуждаются в углеводах, немного варёного риса или гречки иногда допустимы — особенно при восстановлении после болезни.

Кисломолочные продукты

Нежирный творог или кефир без добавок могут порадовать кошку и дать немного кальция. Но не все усваивают лактозу — пробуйте с осторожностью.

Что под строгим запретом

Солёная, жирная, острая и сладкая еда: даже в небольших количествах может быть опасна.

даже в небольших количествах может быть опасна. Авокадо и томаты: содержат вещества, которые могут навредить ЖКТ.

содержат вещества, которые могут навредить ЖКТ. Сырые яйца: риск сальмонеллы и разрушения витамина B7.

риск сальмонеллы и разрушения витамина B7. Молоко: большинство взрослых кошек не усваивает лактозу.

Важно помнить

Все угощения — это только дополнение, а не замена основного рациона.

Не стоит делиться едой со стола каждый день — даже безопасные продукты могут навредить при избытке.

Новые продукты вводите понемногу и следите за реакцией организма.

Угощать кошку со стола — это не запрет, а дело здравого смысла. Главное — помнить, что пищеварение у кошек устроено иначе, и то, что полезно человеку, может быть опасным для питомца. Делитесь только тем, что действительно подходит хищнику: варёное мясо, немного рыбы, овощи без приправ и капля творога — и ваша кошка будет не только довольна, но и здорова. А всё лишнее пусть останется в вашей тарелке.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

