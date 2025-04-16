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Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

2:32
Зоосфера

Когда другие рыбы засыпают, он только выходит на охоту. Налим — единственный пресноводный представитель семейства тресковых, и с ним не всё так просто. Он не просто странный — он противоречит всем рыбным законам.

Налим, или обыкновенный налим (мень)
Фото: commons.wikimedia.org by Kristian Kostov(kriki), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Налим, или обыкновенный налим (мень)

Почему его называют оборотнем

  • Активен в самую лютую стужу, а в тепло впадает в оцепенение.
  • Икру мечет зимой, а не весной, как все нормальные рыбы.
  • Вместо красивых брачных игр — молчаливое разбрасывание икры в лёд.
  • Не защищает потомство, но каждая икринка — мини-термос с жиром.
  • В воде ведёт себя как хищник, а на берегу — как валенок.

Весной — в подполье

Пока другие обитатели водоёмов спешат на нерест, налим прячется от солнечных лучей. Он пережидает потепление в корягах, ямах, под корнями деревьев. Весна для него — стресс и лишняя суета.

Летом — спит как медведь

Когда вода прогревается, налим выключается. Буквально. Он становится настолько вялым, что его ловят голыми руками. Просто спит на дне — огромный, жирный и абсолютно безразличный ко всему.

  • Длина: до 120 см.
  • Вес: до 18 кг.
  • Активность: 0/10.

Осенью — ночной хищник

С первыми заморозками налим просыпается. Он выходит из укрытий исключительно по ночам и охотится в полной темноте. Рацион у него соответствующий:

  • Молодь рыб и мелкие налимы.
  • Личинки, лягушки, улитки.
  • Раки и падаль.

Навигацию осуществляет с помощью "уса" — чувствительного выроста на подбородке. Очень удобно искать, чем поживиться.

Зимой — время налимов

Настоящий час Х — с декабря по февраль. Рыба не просто активна, она нерестится! Причём без ухаживаний и родительской заботы. Просто икру в воду — и всё. Зато икринок много и они "с подогревом" — жир помогает выжить малькам.

Гурманская ценность и инвазивная угроза

Налим ценится за:

  • Нежное мясо без мелких костей.
  • Жирную, насыщенную витаминами печень.

Но как только его запускают в неродной водоём — начинается экокатастрофа. Налим быстро размножается и уничтожает местную рыбную мелочь.

В одних местах он вымирает, в других становится монстром-оккупантом. Настоящий оборотень.

Уточнения

Нали́м или обыкнове́нный нали́м (мень) (лат. Lota lota) — единственная исключительно пресноводная рыба отряда трескообразных (Gadiformes).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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