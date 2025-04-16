Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Когда другие рыбы засыпают, он только выходит на охоту. Налим — единственный пресноводный представитель семейства тресковых, и с ним не всё так просто. Он не просто странный — он противоречит всем рыбным законам.
Пока другие обитатели водоёмов спешат на нерест, налим прячется от солнечных лучей. Он пережидает потепление в корягах, ямах, под корнями деревьев. Весна для него — стресс и лишняя суета.
Когда вода прогревается, налим выключается. Буквально. Он становится настолько вялым, что его ловят голыми руками. Просто спит на дне — огромный, жирный и абсолютно безразличный ко всему.
С первыми заморозками налим просыпается. Он выходит из укрытий исключительно по ночам и охотится в полной темноте. Рацион у него соответствующий:
Навигацию осуществляет с помощью "уса" — чувствительного выроста на подбородке. Очень удобно искать, чем поживиться.
Настоящий час Х — с декабря по февраль. Рыба не просто активна, она нерестится! Причём без ухаживаний и родительской заботы. Просто икру в воду — и всё. Зато икринок много и они "с подогревом" — жир помогает выжить малькам.
Налим ценится за:
Но как только его запускают в неродной водоём — начинается экокатастрофа. Налим быстро размножается и уничтожает местную рыбную мелочь.
В одних местах он вымирает, в других становится монстром-оккупантом. Настоящий оборотень.
Нали́м или обыкнове́нный нали́м (мень) (лат. Lota lota) — единственная исключительно пресноводная рыба отряда трескообразных (Gadiformes).
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