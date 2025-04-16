На завтрак не попадут: почему индюшачьи яйца не продаются в супермаркетах

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На завтрак — глазунья, в салат — отварные, в выпечку — десяток сразу. Куриные яйца давно стали базовым продуктом. Утиные, перепелиные и даже страусиные — пожалуйста. А вот индюшачьи? Их будто бы не существует. Почему?

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Птица индейка

Размер не всегда имеет значение

Да, яйцо индейки весит больше куриного — до 80 г. Это уровень высшей категории. Но цена кусается: одно яйцо стоит около 350 рублей. За эти деньги можно купить три упаковки обычных куриных.

Индейка — не несушка

Куры начинают нестись с 4-5 месяцев и выдают до 6 яиц в неделю. А вот индейки созревают к 8-9 месяцам и дают всего 1-2 яйца в неделю. Фермеры делают простой выбор: что выгоднее.

Вкуса особенного нет

На вкус индюшачье яйцо почти не отличается от куриного. Да, белка и витаминов немного больше. Но и холестерина — тоже. Польза не впечатляет, чтобы платить в 3-4 раза дороже.

Индейка — птица мясного направления

Сотни лет эту птицу выводили ради филе, а не омлета. Европейцы, завезя индеек из Америки, не пытались делать из них несушек. И до сих пор никто этим не занимается.

Яйца-то есть… но для будущих индюшек

На рынке индюшачьи яйца всё же продаются, но не для еды. Их покупают инкубаторы и фермеры — для разведения. Увидеть такие в магазине почти невозможно.

Уточнения

Дома́шняя инде́йка — один из распространённых видов домашних птиц из отряда курообразных, который ведёт своё начало от дикой индейки.

