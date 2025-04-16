Когда элегантность и ярость встречаются: история русской борзой от Орды до шоу

На первый взгляд — аристократка из прошлой эпохи: плавные движения, шелковистая шерсть, гордый взгляд. Но стоит этой изысканной собаке выйти на охоту, как она превращается в молнию — быструю, бесстрашную и неудержимую.
Корни породы уходят вглубь российской истории. Когда на Русь пришли ордынцы, с ними прибыли восточные борзые — лёгкие и быстрые. Скромные "лошие" — местные охотничьи псы — отличались свирепостью. В результате скрещивания этих собак зародилась уникальная линия, которая позже обогатилась кровью польских хортых и курляндских борзых. В 1888 году стандарт породы был официально закреплён.
Неудивительно, что к XIX веку каждая дворянская усадьба гордилась собственной сворой. В знаменитой Першинской охоте содержали до 350 псовых — половина из них русские борзые. Эти собаки славились:
С падением дворянского уклада порода почти исчезла. Но в советское время началось возрождение: борзых снова начали разводить — сначала ради сохранения охотничьих линий, позже — как компаньонов.
С 1991 года русская борзая — официальный символ Российской кинологической федерации. Сегодня она стала не только гордостью породы, но и символом преемственности поколений.
Хотя борзая и сегодня может блистать в курсинге, она удивительно спокойна в быту. Эти собаки неагрессивны, интеллигентны, умеют вести себя деликатно даже с детьми. Но важно помнить:
Русская борзая — это не просто собака. Это живая история с мускулами спортсмена и душой художника. Неудивительно, что её продолжают любить и восхищаться ею по всему миру.
Русская псовая борзая - порода охотничьих собак, по классификации пород МКФ относящаяся к 10 группе "Борзые".
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