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Когда элегантность и ярость встречаются: история русской борзой от Орды до шоу

2:30
Зоосфера

На первый взгляд — аристократка из прошлой эпохи: плавные движения, шелковистая шерсть, гордый взгляд. Но стоит этой изысканной собаке выйти на охоту, как она превращается в молнию — быструю, бесстрашную и неудержимую.

Собака в парике
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Собака в парике

От Орды до императорской охоты

Корни породы уходят вглубь российской истории. Когда на Русь пришли ордынцы, с ними прибыли восточные борзые — лёгкие и быстрые. Скромные "лошие" — местные охотничьи псы — отличались свирепостью. В результате скрещивания этих собак зародилась уникальная линия, которая позже обогатилась кровью польских хортых и курляндских борзых. В 1888 году стандарт породы был официально закреплён.

Идеальная машина для погони

Неудивительно, что к XIX веку каждая дворянская усадьба гордилась собственной сворой. В знаменитой Першинской охоте содержали до 350 псовых — половина из них русские борзые. Эти собаки славились:

  • Мощной грудной клеткой и большим сердцем.
  • Скоростью до 62 км/ч.
  • Выносливостью и азартом в погоне.
  • Способностью догнать и задержать волка до прибытия охотника.

После революции — на грани исчезновения

С падением дворянского уклада порода почти исчезла. Но в советское время началось возрождение: борзых снова начали разводить — сначала ради сохранения охотничьих линий, позже — как компаньонов.

Символ кинологов и исторической памяти

С 1991 года русская борзая — официальный символ Российской кинологической федерации. Сегодня она стала не только гордостью породы, но и символом преемственности поколений.

Не только для охоты

Хотя борзая и сегодня может блистать в курсинге, она удивительно спокойна в быту. Эти собаки неагрессивны, интеллигентны, умеют вести себя деликатно даже с детьми. Но важно помнить:

  • Молодым собакам нельзя часто подниматься по лестницам.
  • Взрослым нужны регулярные пробежки.
  • Порода требует свободного пространства и терпеливого хозяина.

Русская борзая — это не просто собака. Это живая история с мускулами спортсмена и душой художника. Неудивительно, что её продолжают любить и восхищаться ею по всему миру.

Уточнения

Русская псовая борзая - порода охотничьих собак, по классификации пород МКФ относящаяся к 10 группе "Борзые".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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