Смешная снаружи, ценная внутри: почему арабы обожают коз с кривыми мордами

У этой козы морда как у мультяшного персонажа, а уши тянутся до плеч. Но не спешите смеяться: на Ближнем Востоке такие животные — предмет гордости, дорогой селекции и даже конкурсов красоты. Порода шами, известная также как алеппская или дамасская коза, там — почти как у нас элитная лошадь.
На родине — в Сирии, Ливане и на Кипре — эти козы считаются эталоном. Чем короче нос, выпуклее лоб, крупнее челюсть — тем дороже животное. Добавим к этому рост в 80 см и вес до 70 кг — и получим статную грациозную даму. Цена на таких красавиц может превышать 600 000 рублей.
Выведена шами была вовсе не ради красоты. Её главные козыри:
Эти качества сделали шами идеальным решением для тех регионов, где нет условий содержать отдельно мясные и молочные породы.
С недавних пор коз стали отбирать и по внешности. Чем "карикатурнее" черты — тем круче. Только есть нюанс: животным с чрезмерно деформированной мордой тяжело жевать и даже пить. Но на конкурсах красоты это не волнует никого.
Несмотря на устойчивость к жаре, шами плохо переносят морозы. В российских условиях им нужен утеплённый сарай, иначе "козобульдоги" просто замёрзнут. А при скудном рационе ни о каком молоке речи не пойдёт.
Домашняя коза (лат. Capra hircus) — домашнее животное, вид парнокопытных из рода горные козлы (Capra) семейства полорогих.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.