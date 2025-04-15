Смешная снаружи, ценная внутри: почему арабы обожают коз с кривыми мордами

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У этой козы морда как у мультяшного персонажа, а уши тянутся до плеч. Но не спешите смеяться: на Ближнем Востоке такие животные — предмет гордости, дорогой селекции и даже конкурсов красоты. Порода шами, известная также как алеппская или дамасская коза, там — почти как у нас элитная лошадь.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Коза

За что их так любят

На родине — в Сирии, Ливане и на Кипре — эти козы считаются эталоном. Чем короче нос, выпуклее лоб, крупнее челюсть — тем дороже животное. Добавим к этому рост в 80 см и вес до 70 кг — и получим статную грациозную даму. Цена на таких красавиц может превышать 600 000 рублей.

Морда "вдавлена" — именно это считается красивым.

Нижняя челюсть сильно выдвинута вперёд.

Уши — длинные, помогают охлаждению в жару.

Шерсть — чаще тёмная, но белая ценится выше всего.

Глаза — голубые или почти белые у самых элитных особей.

Универсальный солдат

Выведена шами была вовсе не ради красоты. Её главные козыри:

Мясо и молоко: за сезон коза даёт до 1000 литров жирного молока.

за сезон коза даёт до 1000 литров жирного молока. Плодовитость: часто рождает по 2-4 козлёнка.

часто рождает по 2-4 козлёнка. Выживаемость: может жить на подножном корме.

может жить на подножном корме. Спокойный характер: не ломает заборы и не сбегает через крышу.

Эти качества сделали шами идеальным решением для тех регионов, где нет условий содержать отдельно мясные и молочные породы.

Красота без пользы

С недавних пор коз стали отбирать и по внешности. Чем "карикатурнее" черты — тем круче. Только есть нюанс: животным с чрезмерно деформированной мордой тяжело жевать и даже пить. Но на конкурсах красоты это не волнует никого.

Хрупкий восточный гость

Несмотря на устойчивость к жаре, шами плохо переносят морозы. В российских условиях им нужен утеплённый сарай, иначе "козобульдоги" просто замёрзнут. А при скудном рационе ни о каком молоке речи не пойдёт.

Уточнения

Домашняя коза (лат. Capra hircus) — домашнее животное, вид парнокопытных из рода горные козлы (Capra) семейства полорогих.

