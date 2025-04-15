Разбитые авто и следы клюва: пернатые вандалы атакуют городские парковки

2:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Подмосковье. Двор многоквартирного дома. Толпа. В центре внимания — побитые машины, разбитые лобовые стёкла и… вороны. Да-да, не подростки, не соседи — именно вороны швыряются камнями с крыш.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ворон

"Это что, они теперь войну объявили?" — шутят жители.

Но смех нервный: когда тебе на крышу автомобиля падает булыжник с пятого этажа, становится не до юмора.

И хотя звучит как странный эпизод, на самом деле это уже тенденция. Схожие случаи зафиксированы в Петербурге, Перми, Вильнюсе, Риге и Минске. Пернатые вандалы будто координируются — но зачем?

Вороны умнее, чем вы думаете

Интеллект ворон сопоставим с уровнем развития 3-7-летнего ребёнка. Они умеют:

Решать логические задачи.

Мастерить и использовать инструменты.

Обучаться, проводить аналогии.

Запоминать лица и помнить обиды годами.

Даже дельфины и приматы в некоторых тестах показывали худшие результаты. Так почему же такие умные птицы кидаются камнями?

Три версии вороньей ярости

Месть

Если разрушили гнездо, подошли к птенцам или прогоняли птиц — вороны не простят. Они не только запомнят обидчика, но и "донесут" на него всей стае. После этого вас будут клевать, окружать, кричать и следить.

Привычка сбрасывать сверху

На юге вороны давно используют метод "броска с высоты" — так они разбивают грецкие орехи. В городе с орехами туго, а вот привычка осталась. Камни — подручный материал. Играют — как умеют.

Скука

Да, именно она. Воронам в городе не нужно бороться за еду или птенцов — тут всё просто. Умные птицы начинают искать развлечения. Камни, крыши, реакция людей — это их аналог TikTok.

От троллинга до катаний с горки

Вороны не ограничиваются камнями. Они:

Катаются с крыш зимой, как с горки.

Подшучивают над котами и собаками (могут ущипнуть или дёрнуть за хвост).

Крадут игрушки, шишки и предметы у людей.

Устраивают "потоки" — парят на восходящем ветре ради удовольствия.

Всё это говорит об одном: птицам скучно, и они развлекаются как могут. Ущерб? Ну, простите, побочный эффект творчества.

Нужно ли с этим бороться

Некоторые города пробуют убирать гнёзда до начала сезона размножения — гуманно, но не всегда эффективно. Наказать птицу за кидание камней невозможно. А отомстить ей — значит попасть в чёрный список стаи.

Так что, возможно, лучше просто уважительно относиться к умнейшим обитателям города. Или хотя бы не парковаться под крышами, где живут шаловливые каркуши.

Уточнения

Во́роны (лат. Corvus) — род птиц из семейства врановых (Corvidae).

