Разбитые авто и следы клюва: пернатые вандалы атакуют городские парковки

Подмосковье. Двор многоквартирного дома. Толпа. В центре внимания — побитые машины, разбитые лобовые стёкла и… вороны. Да-да, не подростки, не соседи — именно вороны швыряются камнями с крыш.
"Это что, они теперь войну объявили?" — шутят жители.
Но смех нервный: когда тебе на крышу автомобиля падает булыжник с пятого этажа, становится не до юмора.
И хотя звучит как странный эпизод, на самом деле это уже тенденция. Схожие случаи зафиксированы в Петербурге, Перми, Вильнюсе, Риге и Минске. Пернатые вандалы будто координируются — но зачем?
Интеллект ворон сопоставим с уровнем развития 3-7-летнего ребёнка. Они умеют:
Даже дельфины и приматы в некоторых тестах показывали худшие результаты. Так почему же такие умные птицы кидаются камнями?
Вороны не ограничиваются камнями. Они:
Всё это говорит об одном: птицам скучно, и они развлекаются как могут. Ущерб? Ну, простите, побочный эффект творчества.
Некоторые города пробуют убирать гнёзда до начала сезона размножения — гуманно, но не всегда эффективно. Наказать птицу за кидание камней невозможно. А отомстить ей — значит попасть в чёрный список стаи.
Так что, возможно, лучше просто уважительно относиться к умнейшим обитателям города. Или хотя бы не парковаться под крышами, где живут шаловливые каркуши.
Во́роны (лат. Corvus) — род птиц из семейства врановых (Corvidae).
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.