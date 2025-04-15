Разнюхает всю правду: зачем кошке знать запах каждого уголка

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка, медленно обходящая квартиру и вдыхающая запах каждого угла, обуви, сумки или диванной подушки — это не прихоть, а часть её природы. Обоняние у кошек развито в разы сильнее, чем у людей. У одних пород до 80 миллионов обонятельных рецепторов, а у некоторых и вовсе до 200 миллионов (для сравнения: у человека всего около 5 млн). И это обоняние не просто чувствительно — оно активно участвует в мышлении и поведении.

Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злой котик

Вот шесть причин, почему ваш питомец так увлечён нюхательной разведкой

Контроль над территорией

Кошки тщательно сканируют окружающую среду. Даже давно обжитое пространство требует регулярной "проверки". Это помогает животному чувствовать себя в безопасности.

Выбор места для царапанья

Прежде чем наточить коготки, кошка может долго обнюхивать поверхность — это способ оценить материал, проверить, не пахнет ли он чужаком.

Оставление меток

После принюхивания кошка может потереться головой или боком об мебель, угол или вашу ногу. Так она оставляет свой запах — мол, это моё.

Общение с другими животными

Через запахи питомцы обмениваются сведениями о себе: возрасте, состоянии, настроении. Особенно активно кошка изучает ароматы других питомцев в доме.

Реакция на ваши запахи

Если вы принесли домой чужие ароматы — от животных, еды или даже других людей — кошка не пропустит ни одной молекулы.

Поиск партнёра

Некастрированные коты и кошки чувствуют феромоны за километры. Запах постороннего животного может надолго занять их внимание.

Дополняет обонятельную систему орган Якобсона, расположенный в верхней части нёба. Именно он включается, когда кошка нюхает воздух с приоткрытым ртом — так она проводит детальный "анализ" феромонов.

Когда стоит насторожиться

Если поведение кошки резко изменилось — появилась апатия, частое чихание, выделения из носа — это может говорить о проблемах с дыхательной системой или инфекции. Лучше показаться ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

