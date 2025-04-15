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Разнюхает всю правду: зачем кошке знать запах каждого уголка

2:16
Зоосфера

Кошка, медленно обходящая квартиру и вдыхающая запах каждого угла, обуви, сумки или диванной подушки — это не прихоть, а часть её природы. Обоняние у кошек развито в разы сильнее, чем у людей. У одних пород до 80 миллионов обонятельных рецепторов, а у некоторых и вовсе до 200 миллионов (для сравнения: у человека всего около 5 млн). И это обоняние не просто чувствительно — оно активно участвует в мышлении и поведении.

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Вот шесть причин, почему ваш питомец так увлечён нюхательной разведкой

Контроль над территорией

  • Кошки тщательно сканируют окружающую среду. Даже давно обжитое пространство требует регулярной "проверки". Это помогает животному чувствовать себя в безопасности.

Выбор места для царапанья

  • Прежде чем наточить коготки, кошка может долго обнюхивать поверхность — это способ оценить материал, проверить, не пахнет ли он чужаком.

Оставление меток

  • После принюхивания кошка может потереться головой или боком об мебель, угол или вашу ногу. Так она оставляет свой запах — мол, это моё.

Общение с другими животными

  • Через запахи питомцы обмениваются сведениями о себе: возрасте, состоянии, настроении. Особенно активно кошка изучает ароматы других питомцев в доме.

Реакция на ваши запахи

  • Если вы принесли домой чужие ароматы — от животных, еды или даже других людей — кошка не пропустит ни одной молекулы.

Поиск партнёра

  • Некастрированные коты и кошки чувствуют феромоны за километры. Запах постороннего животного может надолго занять их внимание.

Дополняет обонятельную систему орган Якобсона, расположенный в верхней части нёба. Именно он включается, когда кошка нюхает воздух с приоткрытым ртом — так она проводит детальный "анализ" феромонов.

Когда стоит насторожиться

Если поведение кошки резко изменилось — появилась апатия, частое чихание, выделения из носа — это может говорить о проблемах с дыхательной системой или инфекции. Лучше показаться ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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