Живёт, мурлычет, заражает: что скрывает здоровая на вид кошка

Многие инфекции, которые раньше уносили жизни кошек, сегодня успешно контролируются с помощью вакцинации. Однако на смену прежним "убийцам" пришли новые — более скрытные, опасные и трудноизлечимые.
Эти заболевания могут развиваться бессимптомно и передаваться при обычном контакте между животными. По статистике, около 10% кошек в мире заражены одним или несколькими из этих вирусов.
Этот вирус разрушает иммунную систему кошки и может приводить к анемии и опухолям. Передаётся через слюну и в быту — во время груминга или укусов.
Диагностика: анализ крови. Для надёжного результата может потребоваться повторная проверка.
Профилактика: вакцинация с ежегодной ревакцинацией. Особенно важна для котят и кошек, выходящих на улицу.
Вирус иммунодефицита медленно подтачивает защитные силы организма. Чаще заражаются некастрированные уличные коты.
Основной путь передачи — через укусы. Вакцины против FIV ранее применялись, но из-за слабой эффективности и влияния на диагностику от них отказались.
Профилактика: кастрация, отсутствие драк, домашнее содержание.
Инфекционный перитонит вызывается мутировавшим штаммом кошачьего коронавируса. Болезнь бывает в двух формах: с жидкостью в брюшной полости ("влажная") и поражением внутренних органов ("сухая").
Раньше диагноз FIP означал гибель. Но с 2019 года появился препарат GS-441524, способный излечить большинство животных. Успех зависит от раннего начала терапии.
Пока не все болезни можно вылечить, но большинство из них можно предупредить. И это зависит только от нас.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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