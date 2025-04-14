Живёт, мурлычет, заражает: что скрывает здоровая на вид кошка

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие инфекции, которые раньше уносили жизни кошек, сегодня успешно контролируются с помощью вакцинации. Однако на смену прежним "убийцам" пришли новые — более скрытные, опасные и трудноизлечимые.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот

К наиболее смертоносным вирусам сегодня относят

Вирус лейкемии кошек (FeLV),

Вирус иммунодефицита кошек (FIV),

Инфекционный перитонит (FIP).

Эти заболевания могут развиваться бессимптомно и передаваться при обычном контакте между животными. По статистике, около 10% кошек в мире заражены одним или несколькими из этих вирусов.

FeLV: невидимая угроза

Этот вирус разрушает иммунную систему кошки и может приводить к анемии и опухолям. Передаётся через слюну и в быту — во время груминга или укусов.

Диагностика: анализ крови. Для надёжного результата может потребоваться повторная проверка.

Профилактика: вакцинация с ежегодной ревакцинацией. Особенно важна для котят и кошек, выходящих на улицу.

FIV: кошачий аналог ВИЧ

Вирус иммунодефицита медленно подтачивает защитные силы организма. Чаще заражаются некастрированные уличные коты.

Основной путь передачи — через укусы. Вакцины против FIV ранее применялись, но из-за слабой эффективности и влияния на диагностику от них отказались.

Профилактика: кастрация, отсутствие драк, домашнее содержание.

FIP: смертельно опасное воспаление

Инфекционный перитонит вызывается мутировавшим штаммом кошачьего коронавируса. Болезнь бывает в двух формах: с жидкостью в брюшной полости ("влажная") и поражением внутренних органов ("сухая").

Раньше диагноз FIP означал гибель. Но с 2019 года появился препарат GS-441524, способный излечить большинство животных. Успех зависит от раннего начала терапии.

Как защитить кошку

Не пускать питомца на улицу.

Обязательно тестировать новых животных до знакомства с другими.

Поддерживать чистоту в доме, особенно при совместном содержании нескольких кошек.

Не судить по внешности — носитель вируса может выглядеть абсолютно здоровым.

Пока не все болезни можно вылечить, но большинство из них можно предупредить. И это зависит только от нас.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

