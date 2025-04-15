Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет популярности: две причины, почему зарубежные поездки стали доступнее
Рослесинфорг не справляется! В Приморье могут открыться новые горизонты для инвесторов
Прощай, желтизна на окнах: гениальный и безопасный раствор, который стоит копейки
После рекорда Гретцки: новый вызов для Овечкина — что дальше?
Как получить бронзовый загар без ожогов: 7 правил
Удобрение гибискуса: как и когда подкармливать растение
Приоткрыл окно — спас жизнь: почти суперсила, доступная каждому водителю
Как сделать волосы идеально гладкими за одну ночь — секреты, которые работают
Гарик Харламов попал в больницу из-за необычной травмы: предмет застрял в теле

Кошачий отбор: кого мурлыки пускают в свой закрытый клуб

2:06
Зоосфера

Кошки не живут по чужим правилам — они создают свои. И не каждому человеку выпадает честь быть принятым в узкий круг избранных. Но есть четыре типа, к которым кошки действительно тянутся. Остальные — просто персонал.

Девушка с кошкой породы Сфинкс
Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian
Девушка с кошкой породы Сфинкс

Почему кошки делают выбор

Им не важны статус, стиль одежды или громкие титулы. Кошки ориентируются на энергетику человека, на его голос, движения, реакции. Если рядом спокойно, предсказуемо и безопасно — это "свой". Если суетно и раздражающе — до свидания.

Кто становится своим

Ненавязчивый наблюдатель

  • Кошка — не плюшевая игрушка. Она сама решает, когда прийти, лечь на колени или свернуться клубком рядом. Тот, кто не нарушает её границ и не вторгается без приглашения, вызывает доверие. Парадоксально, но именно к таким людям кошки приходят первыми.

Уравновешенный и спокойный

  • Шум, крики, вспышки раздражения — кошка мгновенно это считывает. А вот человек с ровным голосом и мягкой пластикой движений ассоциируется с безопасностью. С ним можно расслабиться, даже если в доме упала ваза или кто-то забыл закрыть холодильник.

Заботливый без фанатизма

  • Кошке важно внимание — но строго в нужном объёме. Те, кто наблюдает, понимает сигналы, вовремя кормит, убирает лоток, создаёт комфорт без навязчивости — становятся по-настоящему близкими. Искренность, а не контроль, вот что работает.

Предсказуемый и последовательный

  • Пушистые не выносят хаоса. Они любят рутину и чёткое расписание. Когда всё по графику, кошка чувствует себя уверенно и охотно откликается на контакт.

Как заслужить кошачью симпатию

Спокойствие, наблюдение и уважение к границам — вот три кита доверия. Никаких резких движений, громких голосов и обнимашек без спроса. Постоянство и чуткость — это и есть путь к сердцу кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Авто
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Больше не выбрасываю черствый хлеб: бабушкин способ с сахаром творит чудеса
Чем не стоит подкармливать малину: основные ошибки садоводов
Промышленная духовка потребляет как 65 холодильников: вот как укротить этого энергетического монстра
Поворотник — как сигнал доверия: как проехать по кольцу и остаться целым
Хочешь казаться выше? Эти лайфхаки работают лучше каблуков
Этот весенний картофель несет скрытую угрозу: когда ростки превращают его в яд
Смешная снаружи, ценная внутри: почему арабы обожают коз с кривыми мордами
Собчак рассказала о вызывающем поведении Меган Маркл
Съели пончик без зазрения совести? Вот сколько минут тренировки, сна или уборки сожгут его калории
Императорский фарфоровый завод покоряет мировые рынки: первый магазин в Турции откроет двери в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.