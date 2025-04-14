Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Он размером с обеденную тарелку, с хелицерами как крюки и весом под 170 грамм. Птицеед-голиаф — гигант среди пауков и живая легенда джунглей. Но вопреки страшилкам, он не охотится на людей и вовсе не мечтает об ужине с вами в главной роли.

Фото: commons.wikimedia.org by Ltshears, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Паук птицеед-голиаф

Где живёт этот пушистый гигант

Обитает на севере Южной Америки: в бассейне Амазонки в Бразилии, а также в Венесуэле.

Предпочитает влажные леса и норы у корней деревьев.

Вне родных джунглей не выживет — погибнет при первых морозах.

Некоторые энтузиасты заводят этих монстров дома. Но не переживайте — они не сбегают из террариумов и не шарят по многоэтажкам в поисках тапочек.

Чем питается монстр

Крупные насекомые.

Жуки, тараканы, кузнечики.

Лягушки, мыши, ящерицы.

Птенцы — только если найдёт гнездо.

Голиаф охотится из засады: резко атакует, впрыскивает яд, а затем "выпивает" внутренности жертвы, как коктейль.

Насколько опасен для человека

Укус — как пчела, только чуть больнее.

Яд не смертелен для человека.

Арахнофобов пугает больше внешний вид.

Зато

Его едят местные жители — на вкус как креветки.

Он сам боится человека и первым никогда не нападает.

Механизмы защиты: нежный, но с характером

Если вы всё-таки потревожите голиафа, он:

Встанет в боевую позу: лапы вверх, клыки наружу;

Зашипит (да, он умеет!);

Счешет с брюшка жгучие волоски — они вызывают зуд и раздражение;

Может "бомбануть" экскрементами (малоприятно, но безопасно).

Любовь и материнство

Половозрелыми эти пауки становятся к 3-6 годам.

Самка откладывает до 200 яиц в кокон с защитными волосками.

Паучата вылупляются через 6-8 недель, остаются рядом до линьки.

После спаривания самец погибает в течение полугода, а самка может жить до 25 лет. Для паука это почти вечность!

Уточнения

Птицеед-голиаф (лат Theraphosa blondi) — один из самых больших пауков в мире.

