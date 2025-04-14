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Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях

2:09
Зоосфера

Он размером с обеденную тарелку, с хелицерами как крюки и весом под 170 грамм. Птицеед-голиаф — гигант среди пауков и живая легенда джунглей. Но вопреки страшилкам, он не охотится на людей и вовсе не мечтает об ужине с вами в главной роли.

Паук птицеед-голиаф
Фото: commons.wikimedia.org by Ltshears, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Паук птицеед-голиаф

Где живёт этот пушистый гигант

  • Обитает на севере Южной Америки: в бассейне Амазонки в Бразилии, а также в Венесуэле.
  • Предпочитает влажные леса и норы у корней деревьев.
  • Вне родных джунглей не выживет — погибнет при первых морозах.

Некоторые энтузиасты заводят этих монстров дома. Но не переживайте — они не сбегают из террариумов и не шарят по многоэтажкам в поисках тапочек.

Чем питается монстр

  • Крупные насекомые.
  • Жуки, тараканы, кузнечики.
  • Лягушки, мыши, ящерицы.
  • Птенцы — только если найдёт гнездо.

Голиаф охотится из засады: резко атакует, впрыскивает яд, а затем "выпивает" внутренности жертвы, как коктейль.

Насколько опасен для человека

  • Укус — как пчела, только чуть больнее.
  • Яд не смертелен для человека.
  • Арахнофобов пугает больше внешний вид.

Зато

  • Его едят местные жители — на вкус как креветки.
  • Он сам боится человека и первым никогда не нападает.

Механизмы защиты: нежный, но с характером

Если вы всё-таки потревожите голиафа, он:

  • Встанет в боевую позу: лапы вверх, клыки наружу;
  • Зашипит (да, он умеет!);
  • Счешет с брюшка жгучие волоски — они вызывают зуд и раздражение;
  • Может "бомбануть" экскрементами (малоприятно, но безопасно).

Любовь и материнство

  • Половозрелыми эти пауки становятся к 3-6 годам.
  • Самка откладывает до 200 яиц в кокон с защитными волосками.
  • Паучата вылупляются через 6-8 недель, остаются рядом до линьки.

После спаривания самец погибает в течение полугода, а самка может жить до 25 лет. Для паука это почти вечность!

Уточнения

Птицеед-голиаф (лат  Theraphosa blondi) — один из самых больших пауков в мире.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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