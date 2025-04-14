Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях

Он размером с обеденную тарелку, с хелицерами как крюки и весом под 170 грамм. Птицеед-голиаф — гигант среди пауков и живая легенда джунглей. Но вопреки страшилкам, он не охотится на людей и вовсе не мечтает об ужине с вами в главной роли.
Фото: commons.wikimedia.org by Ltshears, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Паук птицеед-голиаф
Где живёт этот пушистый гигант
Обитает на севере Южной Америки: в бассейне Амазонки в Бразилии, а также в Венесуэле.
Предпочитает влажные леса и норы у корней деревьев.
Вне родных джунглей не выживет — погибнет при первых морозах.
Некоторые энтузиасты заводят этих монстров дома. Но не переживайте — они не сбегают из террариумов и не шарят по многоэтажкам в поисках тапочек.
Чем питается монстр
Крупные насекомые.
Жуки, тараканы, кузнечики.
Лягушки, мыши, ящерицы.
Птенцы — только если найдёт гнездо.
Голиаф охотится из засады: резко атакует, впрыскивает яд, а затем "выпивает" внутренности жертвы, как коктейль.
Насколько опасен для человека
Укус — как пчела, только чуть больнее.
Яд не смертелен для человека.
Арахнофобов пугает больше внешний вид.
Зато
Его едят местные жители — на вкус как креветки.
Он сам боится человека и первым никогда не нападает.
Механизмы защиты: нежный, но с характером
Если вы всё-таки потревожите голиафа, он:
Встанет в боевую позу: лапы вверх, клыки наружу;
Зашипит (да, он умеет!);
Счешет с брюшка жгучие волоски — они вызывают зуд и раздражение;
Может "бомбануть" экскрементами (малоприятно, но безопасно).
Любовь и материнство
Половозрелыми эти пауки становятся к 3-6 годам.
Самка откладывает до 200 яиц в кокон с защитными волосками.
Паучата вылупляются через 6-8 недель, остаются рядом до линьки.
После спаривания самец погибает в течение полугода, а самка может жить до 25 лет. Для паука это почти вечность!