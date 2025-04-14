Русская змея, которой нужен пиар: спасает природу, а получает страх и пинки

Он охотится на щук, спасает озёра и терпит лопаты — но до сих пор его считают опасной гадюкой. Водяной уж — жертва массового недопонимания и древних мифов.
Всё начинается с цвета. Не чёрный с оранжевыми пятнами, а с шахматным узором — и понеслась. Селяне видят гигантскую змею (до двух метров!), думают: "гадюка-мутант!", и… хватаются за сапоги. А это всего лишь неядовитый уж.
Этот персонаж из страшилок якобы родился от союза ужа и гадюки и обладает суперядом. Проблема в том, что такого гибрида не существует. Ужи и гадюки — даже не родственники по семейству. Как жаба с кошкой — встреча возможна, потомство нет.
Один из самых верных признаков — глаза. У гадюки зрачок вертикальный и злой, будто она задумала коварство. У ужика — круглые и глуповато-доброжелательные. И вообще он часто просто пугается и притворяется мёртвым. Да-да, прямо как в кино.
Он не просто безобидный, он — хищник-эколог. Любимая добыча — рыба. А особенно он любит "зачищать" пруды от агрессивных видов: щук, ротанов, окуней. Эти ребята расплодились — и других обитателей не осталось. А ужик приходит и восстанавливает равновесие.
Когда ужу угрожают, он не молчит. Может пшикнуть зловонием, притвориться мёртвым или даже укусить (но не ядовито). Это змея, не плюшевая игрушка. Увы, против строительной техники и страха перед "гадюками" он бессилен.
В марте-апреле у ужа брачный сезон. В июле — гнёзда, в сентябре — малыши. А через месяц вся змеинная молодёжь уже спит. До следующей весны, когда снова придётся избегать ботинок и отстаивать звание спасителя водоёмов.
Водяно́й уж (лат. Natrix tessellata) — вид змей из рода настоящие ужи семейства ужеобразные, распространённый в Южной Европе и в Передней и Центральной Азии…
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