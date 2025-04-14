Русская змея, которой нужен пиар: спасает природу, а получает страх и пинки

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Он охотится на щук, спасает озёра и терпит лопаты — но до сих пор его считают опасной гадюкой. Водяной уж — жертва массового недопонимания и древних мифов.

Фото: commons.wikimedia.org by HTO, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водяной уж

Всё начинается с цвета. Не чёрный с оранжевыми пятнами, а с шахматным узором — и понеслась. Селяне видят гигантскую змею (до двух метров!), думают: "гадюка-мутант!", и… хватаются за сапоги. А это всего лишь неядовитый уж.

Миф о шахматной гадюке

Этот персонаж из страшилок якобы родился от союза ужа и гадюки и обладает суперядом. Проблема в том, что такого гибрида не существует. Ужи и гадюки — даже не родственники по семейству. Как жаба с кошкой — встреча возможна, потомство нет.

Чем ужик отличается от гадюки

Один из самых верных признаков — глаза. У гадюки зрачок вертикальный и злой, будто она задумала коварство. У ужика — круглые и глуповато-доброжелательные. И вообще он часто просто пугается и притворяется мёртвым. Да-да, прямо как в кино.

Почему водяной уж — наш союзник

Он не просто безобидный, он — хищник-эколог. Любимая добыча — рыба. А особенно он любит "зачищать" пруды от агрессивных видов: щук, ротанов, окуней. Эти ребята расплодились — и других обитателей не осталось. А ужик приходит и восстанавливает равновесие.

Враждебность встречает ответ

Когда ужу угрожают, он не молчит. Может пшикнуть зловонием, притвориться мёртвым или даже укусить (но не ядовито). Это змея, не плюшевая игрушка. Увы, против строительной техники и страха перед "гадюками" он бессилен.

Весна — пора любви и кладки яиц

В марте-апреле у ужа брачный сезон. В июле — гнёзда, в сентябре — малыши. А через месяц вся змеинная молодёжь уже спит. До следующей весны, когда снова придётся избегать ботинок и отстаивать звание спасителя водоёмов.

Уточнения

Водяно́й уж (лат. Natrix tessellata) — вид змей из рода настоящие ужи семейства ужеобразные, распространённый в Южной Европе и в Передней и Центральной Азии…

