Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветрогенераторы давно стали символом чистой энергии и борьбы с климатическими угрозами. Но стоит лишь подойти ближе — и картина оказывается не такой уж безоблачной. Почему вокруг ВЭС исчезает жизнь? Давайте разберёмся.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles Cook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветрогенератор

Когда энергия ветра становится бедствием

Казалось бы, ветряки — идеальное решение: вырабатывают энергию без сжигания топлива и вредных выбросов. Но если смотреть не на масштаб всей планеты, а на конкретный участок земли, рядом с каждой турбиной можно обнаружить по-настоящему тревожные последствия.

Главные виновники — лопасти и инфразвук. Когда ветряк крутится, на концах лопастей создаются завихрения, и вместе с ними — инфразвук. Его не слышно человеку, но для животных это постоянный стресс: тревожность, апатия, боль. Под его воздействием страдают все — от насекомых до сельскохозяйственных животных, которые просто уходят подальше.

Невидимая угроза неба

Птицы не привыкли к медленно вращающимся гигантам в небе. Их зрение устроено иначе, и они не всегда могут среагировать. В одной только Америке ежегодно от столкновений с лопастями гибнут более 230 тысяч пернатых. А летучие мыши погибают ещё страшнее — попадая в область пониженного давления за турбиной, получают кровоизлияния в лёгкие.

По оценкам, ежегодно ветряки убивают от 30 до 800 тысяч рукокрылых. И если с домашними кошками, которые тоже охотятся на птиц, природа уже научилась справляться, то от этих "железных охотников" спасения нет.

Мусор под видом прогресса

Ещё одна неочевидная проблема — лопасти, которые невозможно переработать. После окончания службы их просто хоронят на свалках. Так что "зелёная" энергетика оказывается не такой уж и экологичной в долгосрочной перспективе.

Зона отчуждения

Животные бегут от ветряков, пищевые цепочки рвутся, и в итоге огромные территории становятся мёртвыми зонами. Даже насекомые обходят эти места стороной. В прибрежных районах от шума и вибраций страдают и морские обитатели.

Выходит, спасая природу, мы одновременно её уничтожаем. Так стоит ли жертвовать одним во имя другого?

Уточнения

Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращённо ВЭУ, жарг. ветряк) — устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в электрическую энергию.

