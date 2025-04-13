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От бунта к доверию: как течка меняет поведение собаки и что с этим делать

2:04
Зоосфера

Течка у собаки — не катастрофа, а естественный этап взросления. Рассказываем, как спокойно пережить этот период и сохранить комфорт и безопасность для всех.

Собака породы Такса в костюме
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Собака породы Такса в костюме

Вот как выглядит грамотный подход к "интересному периоду" у собаки — без паники и мифов. Подробное руководство поможет сохранить поведение под контролем, не перегружать организм и поддерживать стабильный эмоциональный фон у питомицы.

Что происходит с собакой

Течка — это не просто физиология. Это перестройка гормонального фона и поведения:

  • Возможны побеги в поисках кавалеров.
  • Ослабляется послушание — собака словно не слышит привычные команды.
  • Появляется конкуренция между суками и вспышки агрессии.
  • Повышается внимание со стороны кобелей.
  • Питомец становится более ласковым к человеку.

Рекомендуется чаще выгуливать собаку, особенно в первой фазе течки, так как учащается мочеиспускание. При этом эмоциональные перепады требуют от владельца спокойствия и чёткости.

Как гулять безопасно

  • Избегайте скоплений собак: запах может спровоцировать драки даже после вашего ухода.
  • Старайтесь менять маршруты, гуляйте в одиночестве или выезжайте на природу.
  • Не отпускайте с поводка.
  • Обеспечьте защиту от навязчивых кобелей - подойдёт газовый баллончик или электрошокер.

Поведение дома и на прогулке

  • Сохраните режим — прогулки, кормление, отдых.
  • Исключите интенсивные физические нагрузки, особенно прыжки и бег.
  • Замените тренировки на умственные упражнения: обонятельные игры, поиск лакомств, простые команды.
  • Пелёнку можно временно использовать, но лучше постараться выходить чаще.

После течки

Когда гормоны "отпускают", возвращается привычное поведение. Очень часто после течки собака становится ещё ближе к человеку, становится ласковее и внимательнее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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