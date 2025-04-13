От бунта к доверию: как течка меняет поведение собаки и что с этим делать

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Течка у собаки — не катастрофа, а естественный этап взросления. Рассказываем, как спокойно пережить этот период и сохранить комфорт и безопасность для всех.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Собака породы Такса в костюме

Вот как выглядит грамотный подход к "интересному периоду" у собаки — без паники и мифов. Подробное руководство поможет сохранить поведение под контролем, не перегружать организм и поддерживать стабильный эмоциональный фон у питомицы.

Что происходит с собакой

Течка — это не просто физиология. Это перестройка гормонального фона и поведения:

Возможны побеги в поисках кавалеров.

Ослабляется послушание — собака словно не слышит привычные команды.

Появляется конкуренция между суками и вспышки агрессии.

Повышается внимание со стороны кобелей.

Питомец становится более ласковым к человеку.

Рекомендуется чаще выгуливать собаку, особенно в первой фазе течки, так как учащается мочеиспускание. При этом эмоциональные перепады требуют от владельца спокойствия и чёткости.

Как гулять безопасно

Избегайте скоплений собак: запах может спровоцировать драки даже после вашего ухода.

запах может спровоцировать драки даже после вашего ухода. Старайтесь менять маршруты, гуляйте в одиночестве или выезжайте на природу.

гуляйте в одиночестве или выезжайте на природу. Не отпускайте с поводка.

Обеспечьте защиту от навязчивых кобелей - подойдёт газовый баллончик или электрошокер.

Поведение дома и на прогулке

Сохраните режим — прогулки , кормление, отдых.

, кормление, отдых. Исключите интенсивные физические нагрузки, особенно прыжки и бег.

особенно прыжки и бег. Замените тренировки на умственные упражнения: обонятельные игры, поиск лакомств, простые команды.

обонятельные игры, поиск лакомств, простые команды. Пелёнку можно временно использовать, но лучше постараться выходить чаще.

После течки

Когда гормоны "отпускают", возвращается привычное поведение. Очень часто после течки собака становится ещё ближе к человеку, становится ласковее и внимательнее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

