От бунта к доверию: как течка меняет поведение собаки и что с этим делать

Течка у собаки — не катастрофа, а естественный этап взросления. Рассказываем, как спокойно пережить этот период и сохранить комфорт и безопасность для всех.
Вот как выглядит грамотный подход к "интересному периоду" у собаки — без паники и мифов. Подробное руководство поможет сохранить поведение под контролем, не перегружать организм и поддерживать стабильный эмоциональный фон у питомицы.
Течка — это не просто физиология. Это перестройка гормонального фона и поведения:
Рекомендуется чаще выгуливать собаку, особенно в первой фазе течки, так как учащается мочеиспускание. При этом эмоциональные перепады требуют от владельца спокойствия и чёткости.
Когда гормоны "отпускают", возвращается привычное поведение. Очень часто после течки собака становится ещё ближе к человеку, становится ласковее и внимательнее.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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