Никаких должен: почему вы не обязаны быть идеальным хозяином каждый день

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждому заботливому хозяину знакомо это тягостное ощущение: "Не дотянул". Прогулка получилась короткой, тренировка — вялая, а терпения на воспитание не хватило. А потом ещё и собака смотрит с таким видом, будто обиделась. Совпадение? На самом деле — нет. Но не в том смысле, в каком кажется.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Именно это чувство вины подтачивает прогресс в воспитании и делает из ответственного человека — уставшего, неуверенного вожака.

Почему чувство вины мешает воспитанию

Виноватый хозяин — это:

Неуверенность в голосе.

Нерешительность в действиях.

Склонность к "компенсациям".

Сначала разрешил собаке залезть в грязь — "пусть повеселится, всё же не гуляли вчера". Потом закрыл глаза на выпрашивание — "ну он же скучал". А потом и вовсе начал откатываться в дрессировке. И так, шаг за шагом, возвращается поведение, от которого уже удалось избавиться.

"Виноватый человек — не лидер. А собака это чувствует сразу", — подчёркивают кинологи.

Напоминание для всех владельцев собак

Вы живой человек . И у вас есть право быть уставшим, раздражённым, не в ресурсе.

. И у вас есть право быть уставшим, раздражённым, не в ресурсе. Один ленивый день — не трагедия . Даже два — не катастрофа.

. Даже два — не катастрофа. Собака не исчезнет, если погуляет не час, а двадцать минут .

. Поиск игрушки в квартире или игра на балконе может быть не менее полезна, чем прогулка под ливнем.

Баланс важнее самопожертвования

Собака — часть жизни, а не вся жизнь. Отдых владельца — тоже вклад в гармонию с питомцем. Потому что расслабленный, спокойный человек — это и есть лучший проводник для собаки в мире людей.

Выдыхайте. И вместо "да ладно” просто скажите себе: "Я делаю достаточно — и сегодня этого достаточно".

Собаки не требуют от нас совершенства — им важны стабильность, спокойствие и искреннее присутствие рядом. Один пропущенный выгул или уставший вечер не разрушит ваших отношений, если в остальное время вы остаетесь внимательным и заботливым хозяином. Не позволяйте вине диктовать поведение — лучше сохраняйте баланс, в котором комфортно и вам, и вашему питомцу.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

