Любовь на день: как догшеринг делает из преданных животных тревожных невротиков

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Прокат самокатов, книг и даже платьев — давно не новость. Но "взять собаку на день"? Такой тренд стремительно набирает популярность в городах. Люди арендуют четвероногих для прогулки, фотосессии или просто, чтобы "примерить" заботу о питомце. Удобно? Возможно. Но безопасно ли это для самой собаки?

Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

В зоосообществе всё чаще звучит тревога: за модным догшерингом может скрываться настоящая эмоциональная пытка для животного.

Что такое догшеринг и почему он стал модным

Догшеринг — это временная передача собаки человеку, который не является её владельцем. Обычно это:

Прогулка на несколько часов.

Совместные выходные.

Временное проживание.

Съёмки и мероприятия.

Для человека это кажется лёгкой репетицией перед настоящей ответственностью. Для собаки — череда стресса и непонимания.

Собака — не гаджет

По словам эксперта, собака нуждается в стабильной эмоциональной связи с человеком. Без постоянства формируются:

Неуверенность и настороженность.

Дезориентация.

Агрессия или апатия.

Это особенно опасно для животных с чувствительной психикой.

Почему стабильность важнее приключений

Психика собаки устроена так, что она "держится" за привычное. Любые частые изменения:

Нарушают распорядок дня.

Сбивают пищевое поведение.

Ухудшают сон.

Вызывают проблемы с социализацией.

Чтобы собака чувствовала себя в безопасности, ей нужны:

Последовательность.

Системность.

Постоянство.

Эти три кита помогают ей развивать здоровую модель поведения.

А есть ли альтернатива? Конечно

Хотите понять, готовы ли вы к собаке? Есть более гуманные и полезные способы:

Станьте волонтёром в приюте — настоящая практика ухода и общения;

Пообщайтесь с заводчиками — узнайте больше о породе;

Посещайте кинологические выставки — познакомьтесь с разными характерами и особенностями.

Почему собака на время — это не про любовь

На деле "тест-драйв" в виде аренды собаки — это искусственная ситуация. Животное может быть заторможенным, настороженным или вовсе отстранённым не потому, что у него плохой характер, а потому что оно боится.

Такая "аренда" не помогает будущему владельцу понять, готов ли он к животному, но разрушает доверие собаки к людям. Это эмоциональные качели, которые могут оставить след на всю жизнь.

Вывод один: забота — это навсегда

Настоящая любовь к животному — не в том, чтобы взять его "на попробовать", а в том, чтобы остаться рядом, когда тяжело.

Питомец — не декорация к фото. Он не приспособлен к жизни в режиме "на сегодня и до завтра".

Догшеринг может показаться безобидным трендом, но его последствия — совсем не модные. Они болезненные.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

