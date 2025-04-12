Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Щенки с тигровыми полосками, обещание редкой породы и история с неожиданным поворотом — так выглядит одна из самых ярких зоо-афер последних лет.

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

Юфэй, молодой житель Китая, с детства мечтал о собаке. Родители были строги: сначала университет, потом карьера. И он добился всего — престижной работы, собственной квартиры и высокого дохода. Но чего-то по-прежнему не хватало. Одиночество всё сильнее давало о себе знать.

Однажды на улице Юфэй заметил коробку с "редкими" щенками. Продавец уверял: это тигровые риджбеки - элитная порода с уникальным окрасом. Один из малышей особенно покорил Юфэя, и он решился на спонтанную покупку. Цена — почти 400 тысяч юаней (около 5 миллионов рублей).

Питомца он назвал Лао — "тигр". Восторг, внимание прохожих, ощущение собственной исключительности… Всё это длилось до первого купания. Вода быстро помутнела, а полоски на шерсти начали исчезать. Оказалось, щенка просто покрасили.

Да, это был обычный дворняга, которого использовали в схеме сбыта "экзотических" животных. Но Юфэй не стал избавляться от собаки. Он привёз Лао родителям — те были рады новому члену семьи. Молодой человек понял: не порода делает собаку особенной.

Такая схема — не единичный случай. Всё чаще в Китае и за его пределами встречаются истории с крашеными щенками и фальшивыми документами. За редкостью часто скрываются жёсткие условия содержания и бесправие животных.

Как избежать обмана

Покупайте щенков только у лицензированных заводчиков;

Всегда проверяйте документы и происхождение;

Лучше всего — взять собаку из приюта.

Редкость не должна быть важнее жизни. Ведь преданность, доброта и любовь не продаются за деньги — они просто появляются в вашем доме, когда вы открываете сердце настоящему другу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

