Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разметка кивает, знак запрещает: чья команда приведёт к лишению прав
Не спешите перекрашивать серые стены: добавьте этот цвет, и комната заиграет по-новому
Пенный камбэк на стадионы: Сёмин раскрыл главный аргумент, почему пиво должно вернуться
Яйца для покраски останутся целыми: избегайте этих 4 губительных ошибок при варке
Память как у орла: травы, которые бодрят лучше кофе
22 минуты молчания: как астрономы открыли новый сигнал объекта GPM J1839-10
Секрет раскрутки цен: почему товары из Китая могут подешеветь в России
Как не сорваться с правильного питания: лайфхаки, проверенные на практике
Алёна Водонаева подробно перечислила блюда своего обеденного рациона

Игры разума и когтей: 7 трюков, с помощью которых коты держат нас в тонусе

3:38
Зоосфера

Кошки — не просто питомцы, а настоящие режиссёры домашней драмы. Их поведение — смесь аристократичного равнодушия и продуманной хитрости. А ещё - это нескончаемый репертуар игр, в которых человек чаще всего играет роль статиста. Причём сам того не замечает.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Вот 7 классических сценариев, по которым кошки каждый день развлекаются, заставляя людей плясать под их невидимую дудку.

Открой! Закрой! Я передумал

  • Кошка у двери — это отдельный жанр психологического триллера. Стоит открыть вход — она смотрит в пустоту и уходит. Закрой — просится обратно. Иногда такие проходы случаются с интервалом меньше минуты. Особенно актуально в частных домах, где мурлыка может отправиться "в экспедицию" вокруг двора — и тут же вернуться. А попробуйте не открыть…

Проверка гравитации: выпуск 578

  • Любимые кружки, телефоны и наушники регулярно становятся жертвами лапы Фурии. Кошка смотрит в глаза — и сталкивает предмет на пол. Это не месть. Это эксперимент. Возможно, она просто хочет расчистить себе место. Или привлечь внимание. Или от скуки. А может, это тонкий намёк: пора уделить ей время.

Ты разве не хотел проснуться в 5:20

  • Забудьте о будильниках. Кошачий внутренний таймер не подведёт. Завтрак должен быть вовремя — даже в выходной. Кот настойчиво напоминает о себе до звона будильника. Иногда — мурлыканьем. Иногда — лапой по лицу. Иногда — аккуратным падением чего-нибудь хрупкого.

Играем в прятки. Ты — водишь

  • Затаившаяся кошка может вызвать приступ паники. Ведь когда её нигде нет, в голове сразу сценарии похуже: сбежала, выпрыгнула, потерялась. А потом — вдруг морда из-под дивана или шкафа: "Ты чего так нервничаешь? Я тут лежу спокойно". Игра в прятки с двуногими — их фирменная забава.

Клавиатура — моя территория

  • Работать за компьютером? Смешно. Клавиатура — это личная лежанка вашего кота. Именно здесь он будет спать, нажимать на кнопки, посылать случайные сообщения и "редактировать" документы. И ни один домашний офис не застрахован от неожиданного "мяуаапвл".

Прятки в обуви

  • Ботинки, тапки, кроссовки — идеальное хранилище для сюрпризов. Игрушечная мышка, фантик, даже сухой корм — всё это можно найти внутри. Иногда — и менее приятные находки. Так кошка, скорее всего, предлагает поиграть или выражает недовольство, если игнорируют её желания.

Хочу ласки. Хотя… передумал

  • Пришёл, потерся, улёгся пузом вверх — кажется, просит ласки. Но только протянул руку — и капкан захлопнулся. Кусь, шлёп, отпор. Ваша ошибка была в том, что вы подумали, будто инициатива — в ваших руках. Нет, это кошка решает, когда гладить и как долго.

Что всё это значит

Эти "кошачьи игры" — часть повседневного общения между животным и человеком. Это язык, смесь эмоций, манипуляций и привязанности. И даже если некоторые из этих игр выводят из себя, они делают отношения с кошкой по-настоящему живыми. В конце концов, каждый любящий кот — это режиссёр, артист и сценарист в одном лице.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Простое решение для красивых ног — яблочный уксус! Хотите узнать, как?
Красота и стиль
Простое решение для красивых ног — яблочный уксус! Хотите узнать, как? Аудио 
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Наука и техника
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление Аудио 
Спрос на российский газ растёт: вслед за Шри-Ланкой в очередь выстроились ещё 2 страны Азии
Экономика и бизнес
Спрос на российский газ растёт: вслед за Шри-Ланкой в очередь выстроились ещё 2 страны Азии Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Отказ от сахара: быстрый путь к стройности или пустая надежда
Вот при какой температуре нужно стирать белую одежду
Жалобы, которые бесят ветеринаров и пугают животных: хит-парад недопонимания в зооклинике
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Домашние маски разоблачены — узнайте, что они делают с кожей на самом деле
Как увеличить рост томатов с помощью простого трюка с почвой
Покупки без сюрпризов! Новый закон защитит кошельки россиян от дополнительных платежей
Тина Канделаки показала, как нейросеть ошиблась в оценке её внешности
Свекла действует не хуже виагры: врач раскрыл, почему этот овощ так ценили еще римляне
Пассажиры рейса №198 в шоке! Как скандал с едой и место у аварийного выхода привели к отмене полёта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.