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Жалобы, которые бесят ветеринаров и пугают животных: хит-парад недопонимания в зооклинике

2:47
Зоосфера

Среди десятков причин, по которым владельцы домашних животных обращаются к ветеринару, некоторые встречаются ежедневно. Причём настолько часто, что один из специалистов однажды признался:

Ветеринар
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ветеринар

"Я устал лечить поносы" — и ушёл в офтальмологию.

Это не гипербола. Расстройства ЖКТ — один из самых частых поводов для визита в клинику.

Как показывает практика, настоящие отравления — редкость. Гораздо чаще речь идёт о вирусах, смене корма, переедании или хронических проблемах. Но не только желудочно-кишечные расстройства становятся причиной визита. Есть целый список симптомов, которые ветеринары фиксируют каждый день.

ТОП-7 самых частых жалоб в ветеринарной практике

Рвота и диарея

  • Каждый день к врачу поступают пациенты с расстройствами пищеварения. Причины варьируются от банального несварения до вирусных инфекций и паразитов. При этом большинство владельцев по-прежнему склонны винить "отравление".

Зуд и расчёсы

  • На втором месте — кожные реакции. Чаще всего виноваты блохи, хотя хозяева опасаются серьёзных патологий печени или почек. В 90% случаев зуд — последствие паразитарного заражения.

Кашель и хромота

  • Два симптома, которые часто путают с тревожными заболеваниями. Важно помнить: сломанную лапу животное не нагружает вовсе. А кашель, связанный с сердечно-сосудистыми патологиями, сопровождается одышкой и вялостью.

Отиты и ушные воспаления

  • Проблемы с ушами обычно идут в связке с заболеваниями кожи, аллергией или внешними паразитами. Без лечения они быстро переходят в хроническую форму.

Инфекции у непривитых животных

  • Вирусные и бактериальные заболевания часто поражают тех питомцев, которым не сделали обязательные прививки. Особенно подвержены молодые кошки и щенки.

Почечная недостаточность у кошек

  • Наиболее распространена у животных старше 7 лет. На ранней стадии может никак не проявляться, что делает регулярные обследования крайне важными.

Стрессовое поведение

  • Внезапные изменения поведения, апатия или агрессия нередко связаны с хроническим стрессом, нарушением среды обитания или недостаточной активностью.

Профилактика — ключ к здоровью

Регулярные прививки, контроль паразитов, качественное питание и диспансеризация — базовые меры, которые могут предотвратить большинство проблем. Главное — внимательность к состоянию животного и своевременная консультация у специалиста.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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