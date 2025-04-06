Сфинксы в доме: вот как правильно ухаживать за этой породой

Грациозные, умные и абсолютно лишённые шерсти — сфинксы давно завоевали популярность среди тех, кто ищет необычного питомца. Они отлично подходят для квартиры, обожают внимание и легко становятся частью семьи. Но вместе с очарованием этой породы приходят и свои особенности ухода.
У сфинксов нет шерсти, а значит, кожа остаётся незащищённой и активно выделяет жир. Важно купать кошку не реже одного раза в неделю, используя мягкий зоошампунь. Это не прихоть — без регулярных водных процедур кожа может воспаляться и покрываться налётом.
Сфинксы отличаются хорошим аппетитом и могут легко переесть. Чтобы избежать проблем с лишним весом:
кормите кошку строго 3 раза в день;
выбирайте корма, разработанные специально для этой породы, или предлагайте отварное мясо;
не поддавайтесь на уговоры "давай добавку".
Температура ниже 25 °C — стресс для сфинкса. Эти кошки очень чувствительны к холоду, поэтому, если дома прохладно, стоит купить питомцу специальную одежду или обеспечить тёплый плед, лежанку и "гнездо" возле батареи.
Раз в неделю стоит подрезать когти, иначе кошка может начать царапать мебель и стены. А чтобы она не баловалась и не скучала, уделяйте внимание играм и общению. Сфинксы обожают быть рядом с людьми и страдают в одиночестве.
Сфинкс (др.-греч. Σφίγξ, Σφιγγός, сфинга, собств. "душительница" — переосмысление древнеегипетского названия сфинкса "шепсес анх" — "живой образ") — зооморфное мифическое существо.
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