Прыжок на 6 метров, глаза-блюдца и крики на ультразвуке: знакомьтесь, долгопят

3:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вам показалось, что это описание нового монстра из хоррора — вас можно понять. Представьте существо с глазами, как у совы, пальцами, как у осьминога, прыгучестью кенгуру и привычками вампира. И это не сборная солянка из фантастического фильма. Это наш с вами далекий родич — долгопят.

Фото: commons.wikimedia.org by Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Долгопят

Психопат среди приматов

Он не с нашего района — обитает на южноазиатских островах вроде Суматры, Борнео и Филиппин. Размером с крысу, но глаза — как у Бога всевидящего. У долгопята они занимают столько места в голове, что мозга на всех не хватает.

Буквально: глаз больше мозга. Представьте, если бы у человека зрачки были размером с яблоко. Бодипозитив нервно курит в сторонке.

Вращай, как можешь

Из-за того что эти глаза не двигаются вообще, долгопят делает самое логичное — вертит головой на 360 градусов. Почти как сова на спидах. Кому нужны повороты глаз, когда можно крутить целую башку?

Прыгучесть: уровень паркур-монах

Своими нелепыми лапками этот малыш способен прыгнуть на 6 метров. А сам он при этом не больше iPhone в чехле. Всё благодаря длинным лапам и хвосту, которые работают как амортизаторы. И чтобы не сорваться в бездну джунглей, пальцы долгопята покрыты стрёмными пупырчатыми присосками. Не очень эстетично, но зато функционально. Бионический осьминог, не иначе.

Внутри — зверь

Умилительная мордашка — фальшивка. В реальности это жестокий ночной хищник. Чтобы выжить, долгопяту нужно ежедневно сжира́ть 10% от своего веса. В рационе — насекомые, ящерицы, пауки, мелкие рептилии. Он не гнушается ничем, что шевелится. Если бы этот малыш был размером с собаку — мы бы давно ходили на цыпочках и без фонарей.

Общение на ультразвуке и одиночество

С людьми и другими приматами долгопят общаться не желает. Он одиночка, предпочитающий ультразвуковую ругань. Орут они на частоте 90 кГц — самый высокочастотный разговор среди всех приматов. Мы этого не слышим, но в джунглях, возможно, всё напоминает ультразвуковой подкаст на тему "Ты чо сюда залез, я ж говорил, МОЯ ветка".

Любовь и семья: быстро, чётко, без обязательств

Раз в год, в декабре-январе, долгопят вспоминает, что он — не просто убийца, а ещё и примат. Находит пару, делает дело, уходит в туман. Самка вынашивает малыша полгода, потом таскает его на себе ещё месяцев восемь, пока тот не научится прыгать, крутить башкой и охотиться по полной программе.

Не пленник: почему долгопят в неволе не живёт

Запертый в клетке долгопят буквально бьётся о стены, пытаясь сбежать. Он не просто не адаптируется — он умирает от тоски и паники. Это не домашняя экзотика, а дикий ночной охотник, которому нужен лес, луна и личное пространство.

Легенды и мистика

Местные племена считают долгопятов духами, живущими отдельно от тела. Коснёшься — и сам превратишься в блуждающую голову. Пугает? Ещё бы. Тем более, что его глаза ночью светятся как у демона на обложке альбома death metal-группы.

Так что не судите по внешности. Иногда самые милые — настоящие монстры. Только маленькие. И прыгают очень высоко.