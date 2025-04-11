Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здравый смысл тормозит: куда ставить старые шины, чтобы не улететь в кювет
Американский врач не мылся 8 лет — и вот что случилось с его телом и кожей
Честный разговор о бьюти-средствах после родов — что можно, а что под запретом
Елена Ханга рассказала о трёх видах мужских измен: третья — невыносима
Обвал цен на нефть! Как это отразится на ценах на бензин в России
Не бойтесь ошибаться! Чему нас научил Альберт Эйнштейн в поисках истины
Магия пляжа Меолс: почему это место так притягивает туристов
Яйца станут сказочными без химии: крашу их только луковой шелухой и этой крупой — попробуйте сами
Пять растений, которые преобразят ваш сад этим летом

Прыжок на 6 метров, глаза-блюдца и крики на ультразвуке: знакомьтесь, долгопят

3:42
Зоосфера

Если вам показалось, что это описание нового монстра из хоррора — вас можно понять. Представьте существо с глазами, как у совы, пальцами, как у осьминога, прыгучестью кенгуру и привычками вампира. И это не сборная солянка из фантастического фильма. Это наш с вами далекий родич — долгопят.

Долгопят
Фото: commons.wikimedia.org by Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Долгопят

Психопат среди приматов

Он не с нашего района — обитает на южноазиатских островах вроде Суматры, Борнео и Филиппин. Размером с крысу, но глаза — как у Бога всевидящего. У долгопята они занимают столько места в голове, что мозга на всех не хватает.

  • Буквально: глаз больше мозга. Представьте, если бы у человека зрачки были размером с яблоко. Бодипозитив нервно курит в сторонке.

Вращай, как можешь

Из-за того что эти глаза не двигаются вообще, долгопят делает самое логичное — вертит головой на 360 градусов. Почти как сова на спидах. Кому нужны повороты глаз, когда можно крутить целую башку?

Прыгучесть: уровень паркур-монах

Своими нелепыми лапками этот малыш способен прыгнуть на 6 метров. А сам он при этом не больше iPhone в чехле. Всё благодаря длинным лапам и хвосту, которые работают как амортизаторы. И чтобы не сорваться в бездну джунглей, пальцы долгопята покрыты стрёмными пупырчатыми присосками. Не очень эстетично, но зато функционально. Бионический осьминог, не иначе.

Внутри — зверь

Умилительная мордашка — фальшивка. В реальности это жестокий ночной хищник. Чтобы выжить, долгопяту нужно ежедневно сжира́ть 10% от своего веса. В рационе — насекомые, ящерицы, пауки, мелкие рептилии. Он не гнушается ничем, что шевелится. Если бы этот малыш был размером с собаку — мы бы давно ходили на цыпочках и без фонарей.

Общение на ультразвуке и одиночество

С людьми и другими приматами долгопят общаться не желает. Он одиночка, предпочитающий ультразвуковую ругань. Орут они на частоте 90 кГц — самый высокочастотный разговор среди всех приматов. Мы этого не слышим, но в джунглях, возможно, всё напоминает ультразвуковой подкаст на тему "Ты чо сюда залез, я ж говорил, МОЯ ветка".

Любовь и семья: быстро, чётко, без обязательств

Раз в год, в декабре-январе, долгопят вспоминает, что он — не просто убийца, а ещё и примат. Находит пару, делает дело, уходит в туман. Самка вынашивает малыша полгода, потом таскает его на себе ещё месяцев восемь, пока тот не научится прыгать, крутить башкой и охотиться по полной программе.

Не пленник: почему долгопят в неволе не живёт

Запертый в клетке долгопят буквально бьётся о стены, пытаясь сбежать. Он не просто не адаптируется — он умирает от тоски и паники. Это не домашняя экзотика, а дикий ночной охотник, которому нужен лес, луна и личное пространство.

Легенды и мистика

Местные племена считают долгопятов духами, живущими отдельно от тела. Коснёшься — и сам превратишься в блуждающую голову. Пугает? Ещё бы. Тем более, что его глаза ночью светятся как у демона на обложке альбома death metal-группы.

Так что не судите по внешности. Иногда самые милые — настоящие монстры. Только маленькие. И прыгают очень высоко.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Наука и техника
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление Аудио 
Барановская попросила у главы Роскосмоса разрешить ей космический полёт
Шоу-бизнес
Барановская попросила у главы Роскосмоса разрешить ей космический полёт Аудио 
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Наука и техника
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Секрет мгновенного облегчения: вот как оргазм помогает при мигрени
Ореховый рулет, который тает во рту: раскрыт секрет сочной начинки
Домашняя собака погибла от бешенства — теперь ограничения сняты
Конфликт между Белым домом и BMW: старший советник Трампа назвал завод в США аферой, автогигант ответил жёстко
Холодильник пахнет как свалка? Виновниками являются эти продукты
Люди быстрее стареют и умирают из-за этого неожиданного фактора
Гвоздика: условия для роста и ухода за ароматным растением
Когда жезл — не аргумент: случаи, в которых можно проигнорировать требование об остановке
Они улетают навсегда: чем удивит новый зоопарк в Перми
NASA серьезно намерена переработать оставленные на Луне отходы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.