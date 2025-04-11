От моды к уюту: почему ангорские кролики снова в тренде

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда-то давно, в древней Турции, один человек, глядя на облака, задумался: "Почему бы не создать что-то похожее, что всегда будет рядом?" И так, возможно, родился ангорский кролик — самый пушистый питомец на планете.

Фото: commons.wikimedia.org by Joey_Giant_Angora_Buck.jpg: Oldhausderivative work: Devvyn (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ангорский кролик

Как появилась порода

Легенда о том, как облака вдохновили человека создать пушистого кролика, может быть не совсем правдой, но точно передает атмосферу загадочности происхождения ангорцев. Достоверно известно, что порода была выведена в Ангоре (современная Анкара, Турция) в Средние века, а в 18 веке кролики появились во Франции, откуда распространились по Европе и в Россию.

Породы ангорских кроликов

Занимаясь селекцией, учёные скрещивали ангорцев с местными породами, чтобы избежать родственного брака. Таким образом, появилось много разновидностей: французский карликовый кролик весит всего 2 килограмма, а немецкий "ангорский гигант" — около 6 килограммов. Но всех их объединяет одно: невообразимая пушистость.

Особенности ангорцев

Эти кролики способны нарастить от 450 до 1500 граммов шерсти! Их мех настолько густой, что он не переносит влаги. Если кролика намочить, шерсть может долго не высохнуть, что приведёт к заболеваниям. Но утеплённая шубка позволяет им легко переносить даже самые холодные зимы.

Уход за ангорскими кроликами

Самое интересное, что мода на этих белых, пушистых кроликов пришла в Европу в эпоху королевских дворов. Хотя кролики и требовали тщательного ухода, включая регулярное вычесывание и заботу о шерсти, короли и королевы не могли устоять перед их чарующим видом.

Уточнения

Анго́рский кро́лик (тур. Ankara tavşanı) — группа пород кроликов, которых разводят с прикладной и декоративной целями из-за их длинного меха.

