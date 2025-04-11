Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пахнет, но не кормит: что делает компост бесполезным и как это исправить
Кошка ждёт котят? Есть способ узнать число, не тревожа её
Хитрая улыбка менеджера: что автосалоны не договаривают про трейд-ин авто
Ванная без порога и хлама: новая норма, к которой хочется стремиться
Без паники: как успеть на рейс, когда времени почти нет
Курс доллара войдёт в новую фазу? Эксперты дали прогнозы
Чёрная полоса Джоковича: четвёртый провал на старте в Монте-Карло — кто сломал чемпиона?
Платежи за воду и свет уменьшились вдвое — всё благодаря этим простым действиям
Массаж головы, который поможет вашим волосам расти быстрее — попробуйте эту технику

От моды к уюту: почему ангорские кролики снова в тренде

1:50
Зоосфера

Когда-то давно, в древней Турции, один человек, глядя на облака, задумался: "Почему бы не создать что-то похожее, что всегда будет рядом?" И так, возможно, родился ангорский кролик — самый пушистый питомец на планете.

Ангорский кролик
Фото: commons.wikimedia.org by Joey_Giant_Angora_Buck.jpg: Oldhausderivative work: Devvyn (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ангорский кролик

Как появилась порода

Легенда о том, как облака вдохновили человека создать пушистого кролика, может быть не совсем правдой, но точно передает атмосферу загадочности происхождения ангорцев. Достоверно известно, что порода была выведена в Ангоре (современная Анкара, Турция) в Средние века, а в 18 веке кролики появились во Франции, откуда распространились по Европе и в Россию.

Породы ангорских кроликов

Занимаясь селекцией, учёные скрещивали ангорцев с местными породами, чтобы избежать родственного брака. Таким образом, появилось много разновидностей: французский карликовый кролик весит всего 2 килограмма, а немецкий "ангорский гигант" — около 6 килограммов. Но всех их объединяет одно: невообразимая пушистость.

Особенности ангорцев

Эти кролики способны нарастить от 450 до 1500 граммов шерсти! Их мех настолько густой, что он не переносит влаги. Если кролика намочить, шерсть может долго не высохнуть, что приведёт к заболеваниям. Но утеплённая шубка позволяет им легко переносить даже самые холодные зимы.

Уход за ангорскими кроликами

Самое интересное, что мода на этих белых, пушистых кроликов пришла в Европу в эпоху королевских дворов. Хотя кролики и требовали тщательного ухода, включая регулярное вычесывание и заботу о шерсти, короли и королевы не могли устоять перед их чарующим видом.

Уточнения

Анго́рский кро́лик (тур. Ankara tavşanı) — группа пород кроликов, которых разводят с прикладной и декоративной целями из-за их длинного меха.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Садоводство, цветоводство
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу Аудио 
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной
Садоводство, цветоводство
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту
Хотите руки как у атлета? Делайте это упражнение на трицепс 1 раз в неделю и удивитесь результату
Хотите руки как у атлета? Делайте это упражнение на трицепс 1 раз в неделю и удивитесь результату
Последние материалы
От кабанов до висячих садов: чем удивляет венгерский Лиллафюред, попавший в престижный список
Сочный арбуз из теплицы: вот как вырастить его дома
6 ваших привычек, которые раздражают питомца — хотя вы этого не замечаете
Так работающие пенсионеры могут заработать больше! Когда выгоднее уволиться
Думаете, отопление убивает плесень? Наоборот! Вот почему тёплая квартира — рай для грибка
Без права на нет: водителей заставят сдавать кровь и мочу при любом обращении после ДТП
Не только Овечкин побил рекорд: Лукашенко рассказал, что еще объединяет его с Гретцки
Четыре цвета для ограды сада, которые повысят стоимость вашего дома
Мифы об увлажнении, которые могут навредить вашей коже — как не ошибиться
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.