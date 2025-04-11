Ваш пёс на прогулке превращается в козу? 7 причин, почему он ест траву

4:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы с удивлением и тревогой наблюдают, как их пёс увлечённо щиплет траву на улице, словно овечка. Иногда за этим следует рвота, а иногда — просто сочное хрустящее удовольствие. Что это: странная прихоть, инстинкт или признак болезни? Разбираемся вместе с кинологами и ветеринарами.

Фото: flickr.com by Энн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мальтипу

Это нормально или нет

По данным исследования 2008 года, почти 70% собак регулярно едят траву. Это не признак патологии — для многих собак такая "зеленая закуска" входит в привычку. Однако причины у такого поведения могут быть разными — от совершенно безобидных до тревожных.

Зачем собаки едят траву: 5 частых причин

Поиск вкусов и текстур

Трава для собаки — это новый опыт. У неё интересная текстура, свежий запах, прохладный вкус. Даже с учётом того, что у собак меньше вкусовых рецепторов, чем у человека, они умеют оценивать водянистость и хруст, особенно с помощью особых рецепторов воды на языке.

Дискомфорт в ЖКТ

Желание "заесть" неприятные ощущения в желудке, например изжогу или лёгкую тошноту, — частая причина. В таком случае у собаки также может наблюдаться вылизывание пола или поедание несъедобных предметов.

Скука и стресс

Короткие прогулки, долгие часы в одиночестве и недостаток активности могут заставить собаку искать развлечения. Трава становится антистрессом: её можно рвать, грызть, копать землю вокруг. Это поведение — попытка разрядить внутреннее напряжение.

Навязчивое поведение

Если собака систематически и с жадностью ест траву, грызёт стены, лижет лапы или вещи — это может быть проявлением фрустрации. Такой паттерн закрепляется, если животному однажды "полегчало" от поедания травы.

Инстинктивное поведение

Некоторые учёные считают поедание растений пережитком диких предков. Возможно, собаки, как и волки, таким образом "очищали" организм от паразитов.

Может ли это быть опасно

К сожалению, да. Вот почему:

Трава в городе часто загрязнена пестицидами, тяжёлыми металлами или выхлопами.

С ней можно проглотить личинки глистов и других паразитов.

Некоторые растения ядовиты — в парках сажают декоративные травы, которые могут быть опасны.

Что делать, если собака ест траву

Вырастить безопасную траву дома

Посадите в горшке овёс, пшеницу или траву для кошек/собак — выбор есть в зоомагазинах. Это даст собаке безопасный источник зелени.

Проверить здоровье у ветеринара

Если поведение стало навязчивым или сопровождается отказом от еды, вялостью, рвотой — срочно обратитесь к врачу. Это может быть признаком гастрита или панкреатита.

Добавить активности

Пёс скучает? Увеличьте прогулки, предложите игрушки-головоломки, нюхательные коврики, совместные тренировки.

Намордник — временное решение

Если пёс всё подбирает с земли — используйте намордник, который позволяет дышать и нюхать, но не жевать.

Запомните главное

Иногда поедание травы — норма.

Повод для тревоги — это навязчивость, рвота, отказ от корма.

Безопасную альтернативу можно вырастить дома.

Любое изменение поведения — причина посетить ветеринара.

Собаки едят траву по разным причинам — от безобидного любопытства до признаков дискомфорта или стресса. Чаще всего это поведение не опасно, но если оно становится навязчивым, сопровождается рвотой или отказом от еды, важно не игнорировать сигналы и обратиться к ветеринару. Забота, внимание и регулярные осмотры — лучший способ сохранить здоровье питомца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

