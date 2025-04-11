Ваш пёс на прогулке превращается в козу? 7 причин, почему он ест траву

Многие владельцы с удивлением и тревогой наблюдают, как их пёс увлечённо щиплет траву на улице, словно овечка. Иногда за этим следует рвота, а иногда — просто сочное хрустящее удовольствие. Что это: странная прихоть, инстинкт или признак болезни? Разбираемся вместе с кинологами и ветеринарами.
Фото: flickr.com by Энн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мальтипу
Это нормально или нет
По данным исследования 2008 года, почти 70% собак регулярно едят траву. Это не признак патологии — для многих собак такая "зеленая закуска" входит в привычку. Однако причины у такого поведения могут быть разными — от совершенно безобидных до тревожных.
Зачем собаки едят траву: 5 частых причин
Поиск вкусов и текстур
Трава для собаки — это новый опыт. У неё интересная текстура, свежий запах, прохладный вкус. Даже с учётом того, что у собак меньше вкусовых рецепторов, чем у человека, они умеют оценивать водянистость и хруст, особенно с помощью особых рецепторов воды на языке.
Дискомфорт в ЖКТ
Желание "заесть" неприятные ощущения в желудке, например изжогу или лёгкую тошноту, — частая причина. В таком случае у собаки также может наблюдаться вылизывание пола или поедание несъедобных предметов.
Скука и стресс
Короткие прогулки, долгие часы в одиночестве и недостаток активности могут заставить собаку искать развлечения. Трава становится антистрессом: её можно рвать, грызть, копать землю вокруг. Это поведение — попытка разрядить внутреннее напряжение.
Навязчивое поведение
Если собака систематически и с жадностью ест траву, грызёт стены, лижет лапы или вещи — это может быть проявлением фрустрации. Такой паттерн закрепляется, если животному однажды "полегчало" от поедания травы.
Инстинктивное поведение
Некоторые учёные считают поедание растений пережитком диких предков. Возможно, собаки, как и волки, таким образом "очищали" организм от паразитов.
Может ли это быть опасно
К сожалению, да. Вот почему:
Трава в городе часто загрязнена пестицидами, тяжёлыми металлами или выхлопами.
С ней можно проглотить личинки глистов и других паразитов.
Некоторые растения ядовиты — в парках сажают декоративные травы, которые могут быть опасны.
Что делать, если собака ест траву
Вырастить безопасную траву дома
Посадите в горшке овёс, пшеницу или траву для кошек/собак — выбор есть в зоомагазинах. Это даст собаке безопасный источник зелени.
Проверить здоровье у ветеринара
Если поведение стало навязчивым или сопровождается отказом от еды, вялостью, рвотой — срочно обратитесь к врачу. Это может быть признаком гастрита или панкреатита.
Если пёс всё подбирает с земли — используйте намордник, который позволяет дышать и нюхать, но не жевать.
Запомните главное
Иногда поедание травы — норма.
Повод для тревоги — это навязчивость, рвота, отказ от корма.
Безопасную альтернативу можно вырастить дома.
Любое изменение поведения — причина посетить ветеринара.
Собаки едят траву по разным причинам — от безобидного любопытства до признаков дискомфорта или стресса. Чаще всего это поведение не опасно, но если оно становится навязчивым, сопровождается рвотой или отказом от еды, важно не игнорировать сигналы и обратиться к ветеринару. Забота, внимание и регулярные осмотры — лучший способ сохранить здоровье питомца.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.