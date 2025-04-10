Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роза Салли Хоумс: идеальное решение для цветника в любое время года
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Фасолевый паштет: здоровая альтернатива мясным закускам
У аэропорта появится сосед-автогигант: Нижний Новгород получит новый завод по производству спецавтомобилей
Четыре причины, почему вы выглядите уставшей — и как это мгновенно исправить
Астероид-призрак? Как объект ускользает от земных телескопов
Посетите уникальное цветочное шоу! 30 тысяч тюльпанов готовы удивить гостей Вакратоте
После трёх лет ожидания возвращается один из лучших научно-фантастических сериалов Netflix
Киви: полуптица, полузверь, стопроцентный бунтарь природы

Танцуют от счастья, спят как мёртвые и чинят дворцы: как полудикий зверёк стал звездой интерьера

2:43
Зоосфера

Хорьки — это не только милые, но и крайне харизматичные создания. Пусть их редко встретишь в домах, рядом с ними никогда не скучно. Кто бы мог подумать, что эти пушистики раньше служили инженерами и охотниками?

хорек
Фото: Designed by Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
хорек

Размером с чайную ложку

  • При рождении хорёк едва достигает 5 см и весит меньше 30 граммов. Эти малыши появляются слепыми, без шерсти и полностью зависят от мамы. А вот взрослые особи вырастают до 50 см!

Третьи в США по популярности

  • В 90-х в Америке хорьки были настоящими звёздами домашних питомцев. По популярности они уступали только кошкам и собакам. Сейчас их потеснили кролики и рептилии, но любовь к этим юрким зверькам жива.

Врезаются во всё подряд

  • Хорьки плохо видят и слабо различают расстояние. Поэтому часто натыкаются на стены, мебель и… собственные лапы.

Помогают людям по-настоящему

  • Раньше хорьков использовали для охоты на грызунов, а позже — для протяжки кабелей в узких пространствах. Например, они трудились в Букингемском дворце и на концерте в Гринвич-парке!

Танцуют от счастья

  • Когда хорёк радуется, он выгибает спину, раздувает хвост и начинает прыгать. Это "танец радости", а заодно — старая охотничья уловка.

Спят как убитые

  • Если хорёк не просыпается даже от хлопков и прикосновений — не пугайтесь. Они умеют засыпать так глубоко, что кажется — отключились.

Поддаются дрессировке

  • Хорьков можно научить ходить в лоток, давать лапу и даже гулять на поводке. Главное — терпение и вкусняшки.

У них есть дикие родственники

  • В Северной Америке до сих пор обитают черноногие хорьки — дикий вид, отличающийся коротким телом и тёмными лапами.

Они на грани исчезновения

  • Этот вид дважды считался вымершим. Сейчас в природе осталось всего около 300 особей, и за их выживание борются экологи.

Хорьки — не просто милые питомцы с длинным телом и хитрым взглядом. За их внешней игривостью скрывается богатая история, невероятная сообразительность и даже опыт работы на благо человечества. Они умеют танцевать, помогать инженерам, дрессироваться и спать так, будто отключились от мира. А некоторые их дикие сородичи сегодня нуждаются в защите, напоминая нам о хрупкости природы. Узнавая такие детали, невозможно не проникнуться к ним ещё большим уважением и симпатией.

Уточнения

Ла́ски и хорьки (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие
Садоводство, цветоводство
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие Аудио 
Остановил инспектор — включать ли аварийку? Ответ, которого никто не ожидал
Авто
Остановил инспектор — включать ли аварийку? Ответ, которого никто не ожидал Аудио 
Материал будущего уже здесь: золото, которое работает лучше и стоит дешевле
Наука и техника
Материал будущего уже здесь: золото, которое работает лучше и стоит дешевле Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Последние материалы
Роза Салли Хоумс: идеальное решение для цветника в любое время года
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Фасолевый паштет: здоровая альтернатива мясным закускам
У аэропорта появится сосед-автогигант: Нижний Новгород получит новый завод по производству спецавтомобилей
Четыре причины, почему вы выглядите уставшей — и как это мгновенно исправить
Астероид-призрак? Как объект ускользает от земных телескопов
Посетите уникальное цветочное шоу! 30 тысяч тюльпанов готовы удивить гостей Вакратоте
После трёх лет ожидания возвращается один из лучших научно-фантастических сериалов Netflix
Киви: полуптица, полузверь, стопроцентный бунтарь природы
Ранний урожай: какие культуры посеять в апреле для сбора в июне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.