Танцуют от счастья, спят как мёртвые и чинят дворцы: как полудикий зверёк стал звездой интерьера

Хорьки — это не только милые, но и крайне харизматичные создания. Пусть их редко встретишь в домах, рядом с ними никогда не скучно. Кто бы мог подумать, что эти пушистики раньше служили инженерами и охотниками?
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хорек
Размером с чайную ложку
При рождении хорёк едва достигает 5 см и весит меньше 30 граммов. Эти малыши появляются слепыми, без шерсти и полностью зависят от мамы. А вот взрослые особи вырастают до 50 см!
Третьи в США по популярности
В 90-х в Америке хорьки были настоящими звёздами домашних питомцев. По популярности они уступали только кошкам и собакам. Сейчас их потеснили кролики и рептилии, но любовь к этим юрким зверькам жива.
Врезаются во всё подряд
Хорьки плохо видят и слабо различают расстояние. Поэтому часто натыкаются на стены, мебель и… собственные лапы.
Помогают людям по-настоящему
Раньше хорьков использовали для охоты на грызунов, а позже — для протяжки кабелей в узких пространствах. Например, они трудились в Букингемском дворце и на концерте в Гринвич-парке!
Танцуют от счастья
Когда хорёк радуется, он выгибает спину, раздувает хвост и начинает прыгать. Это "танец радости", а заодно — старая охотничья уловка.
Спят как убитые
Если хорёк не просыпается даже от хлопков и прикосновений — не пугайтесь. Они умеют засыпать так глубоко, что кажется — отключились.
Поддаются дрессировке
Хорьков можно научить ходить в лоток, давать лапу и даже гулять на поводке. Главное — терпение и вкусняшки.
У них есть дикие родственники
В Северной Америке до сих пор обитают черноногие хорьки — дикий вид, отличающийся коротким телом и тёмными лапами.
Они на грани исчезновения
Этот вид дважды считался вымершим. Сейчас в природе осталось всего около 300 особей, и за их выживание борются экологи.
Хорьки — не просто милые питомцы с длинным телом и хитрым взглядом. За их внешней игривостью скрывается богатая история, невероятная сообразительность и даже опыт работы на благо человечества. Они умеют танцевать, помогать инженерам, дрессироваться и спать так, будто отключились от мира. А некоторые их дикие сородичи сегодня нуждаются в защите, напоминая нам о хрупкости природы. Узнавая такие детали, невозможно не проникнуться к ним ещё большим уважением и симпатией.
Уточнения
Ла́ски и хорьки (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих.