Танцуют от счастья, спят как мёртвые и чинят дворцы: как полудикий зверёк стал звездой интерьера

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хорьки — это не только милые, но и крайне харизматичные создания. Пусть их редко встретишь в домах, рядом с ними никогда не скучно. Кто бы мог подумать, что эти пушистики раньше служили инженерами и охотниками?

Фото: Designed by Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ хорек

Размером с чайную ложку

При рождении хорёк едва достигает 5 см и весит меньше 30 граммов. Эти малыши появляются слепыми, без шерсти и полностью зависят от мамы. А вот взрослые особи вырастают до 50 см!

Третьи в США по популярности

В 90-х в Америке хорьки были настоящими звёздами домашних питомцев. По популярности они уступали только кошкам и собакам. Сейчас их потеснили кролики и рептилии, но любовь к этим юрким зверькам жива.

Врезаются во всё подряд

Хорьки плохо видят и слабо различают расстояние. Поэтому часто натыкаются на стены, мебель и… собственные лапы.

Помогают людям по-настоящему

Раньше хорьков использовали для охоты на грызунов, а позже — для протяжки кабелей в узких пространствах. Например, они трудились в Букингемском дворце и на концерте в Гринвич-парке!

Танцуют от счастья

Когда хорёк радуется, он выгибает спину, раздувает хвост и начинает прыгать. Это "танец радости", а заодно — старая охотничья уловка.

Спят как убитые

Если хорёк не просыпается даже от хлопков и прикосновений — не пугайтесь. Они умеют засыпать так глубоко, что кажется — отключились.

Поддаются дрессировке

Хорьков можно научить ходить в лоток, давать лапу и даже гулять на поводке. Главное — терпение и вкусняшки.

У них есть дикие родственники

В Северной Америке до сих пор обитают черноногие хорьки — дикий вид, отличающийся коротким телом и тёмными лапами.

Они на грани исчезновения

Этот вид дважды считался вымершим. Сейчас в природе осталось всего около 300 особей, и за их выживание борются экологи.

Хорьки — не просто милые питомцы с длинным телом и хитрым взглядом. За их внешней игривостью скрывается богатая история, невероятная сообразительность и даже опыт работы на благо человечества. Они умеют танцевать, помогать инженерам, дрессироваться и спать так, будто отключились от мира. А некоторые их дикие сородичи сегодня нуждаются в защите, напоминая нам о хрупкости природы. Узнавая такие детали, невозможно не проникнуться к ним ещё большим уважением и симпатией.

Уточнения

Ла́ски и хорьки (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих.

