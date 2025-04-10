Ты не видишь — а они уже рядом: невидимая угроза квартирным питомцам

Кажется логичным: раз кот или собака не выходит из квартиры — значит, блохи и клещи ему не грозят. Увы, всё не так просто. Даже "диванный" любимец может столкнуться с паразитами — и вот почему.
Считается, что блохи — это летняя проблема. Но на деле они активны круглый год.
Даже если питомец никогда не выходит из дома, яйца и личинки блох можно принести с улицы на обуви, одежде, сумках и даже на пакете с продуктами. Именно поэтому бывает, что на "домашнем" котике вдруг обнаруживаются блохи — и не одна.
Клещи активизируются уже при лёгком плюсе на улице, особенно весной — они голодны после зимней спячки и ищут первую жертву.
Погуляли в парке или сходили на дачу? Клещ мог зацепиться за вашу куртку, штаны или рюкзак. А дома — переползти на животное.
Да, шанс невелик, но такие случаи зафиксированы, и они далеко не единичны.
Для профилактики используются:
Средство подбирается индивидуально — лучше с ветеринаром, особенно если у питомца есть особенности или склонность к аллергии.
Даже если ваш питомец не бывает на улице — обработка от блох и клещей остаётся необходимой. Паразиты не стучатся в дверь — они проникают незаметно. А вот последствия могут быть серьёзными: от зуда и дерматита до инфекций и болезней.
Берегите хвостатых — они ведь полностью зависят от нашей заботы.
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.