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Ты не видишь — а они уже рядом: невидимая угроза квартирным питомцам

2:08
Зоосфера

Кажется логичным: раз кот или собака не выходит из квартиры — значит, блохи и клещи ему не грозят. Увы, всё не так просто. Даже "диванный" любимец может столкнуться с паразитами — и вот почему.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Блохи: круглогодичная угроза

Считается, что блохи — это летняя проблема. Но на деле они активны круглый год.

  • Летом: живут в траве, возле мусорных баков, на улице.
  • Зимой: отлично себя чувствуют в тёплых подвалах, на лестничных клетках и даже в подъездах.

Даже если питомец никогда не выходит из дома, яйца и личинки блох можно принести с улицы на обуви, одежде, сумках и даже на пакете с продуктами. Именно поэтому бывает, что на "домашнем" котике вдруг обнаруживаются блохи — и не одна.

Клещи: меньше шансов, но риск есть

Клещи активизируются уже при лёгком плюсе на улице, особенно весной — они голодны после зимней спячки и ищут первую жертву.
Погуляли в парке или сходили на дачу? Клещ мог зацепиться за вашу куртку, штаны или рюкзак. А дома — переползти на животное.

Да, шанс невелик, но такие случаи зафиксированы, и они далеко не единичны.

Чем обрабатывать домашних питомцев

Для профилактики используются:

  • Таблетки.
  • Капли на холку.
  • Ошейники.
  • Спреи.

Средство подбирается индивидуально — лучше с ветеринаром, особенно если у питомца есть особенности или склонность к аллергии.

Важно

  • Внимательно читайте инструкцию.
  • Соблюдайте меры предосторожности.
  • Отмечайте дату обработки, чтобы не забыть, когда пора повторить.

Вывод

Даже если ваш питомец не бывает на улице — обработка от блох и клещей остаётся необходимой. Паразиты не стучатся в дверь — они проникают незаметно. А вот последствия могут быть серьёзными: от зуда и дерматита до инфекций и болезней.

Берегите хвостатых — они ведь полностью зависят от нашей заботы.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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