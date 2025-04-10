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Опасный кайф или невинное удовольствие: правда о валерьянке для котов

1:50
Зоосфера

Все владельцы кошек слышали, что их питомцы буквально с ума сходят от запаха валерьянки. Но почему это происходит? И можно ли безопасно давать кошкам этот успокаивающий напиток?

Взгляд кошки загадочен
Фото: commons.wikimedia.org by Asp17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Взгляд кошки загадочен

Как валерьянка действует на кошек

Валерьянка — это не просто средство для людей, испытывающих стресс. Оказавшись в зоне действия этого растения, кошки начинают возбуждаться. Но не все питомцы одинаково реагируют на валериану. Эффект возникает только у 40% кошек, преимущественно у котов. В чем же секрет? Всё дело в актинидине — веществе, которое содержится в валериане. Оно воздействует на мозг кошки так, что запускает реакции, похожие на те, что вызывает запах феромонов других животных.

Опасно ли это для питомцев

Хотя смотреть, как кошка весело носится по квартире после встречи с валерианой, может быть забавным, важно помнить, что давать это растение животным нужно с осторожностью. Валериана, особенно спиртовая настойка, может быть вредной, если ее слишком много. Поэтому нужно быть внимательными и не злоупотреблять.

Как безопасно использовать валерьянку для кошек

Лучший способ предоставить кошке возможность взаимодействовать с валерианой — это игрушки с её добавлением. Например, игрушка, пропитанная валерианой, может быть хорошим способом развлечь питомца и успокоить его. Но главное — не оставлять такие игрушки постоянно доступными. Лучше использовать их как поощрение.

Кроме того, валериана в игрушках может помочь в воспитании. Например, если положить игрушку с валерианой рядом с когтеточкой или лотком, кошка быстрее привыкнет к этим предметам, ведь запах будет её привлекать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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