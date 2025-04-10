Опасный кайф или невинное удовольствие: правда о валерьянке для котов

Все владельцы кошек слышали, что их питомцы буквально с ума сходят от запаха валерьянки. Но почему это происходит? И можно ли безопасно давать кошкам этот успокаивающий напиток?
Валерьянка — это не просто средство для людей, испытывающих стресс. Оказавшись в зоне действия этого растения, кошки начинают возбуждаться. Но не все питомцы одинаково реагируют на валериану. Эффект возникает только у 40% кошек, преимущественно у котов. В чем же секрет? Всё дело в актинидине — веществе, которое содержится в валериане. Оно воздействует на мозг кошки так, что запускает реакции, похожие на те, что вызывает запах феромонов других животных.
Хотя смотреть, как кошка весело носится по квартире после встречи с валерианой, может быть забавным, важно помнить, что давать это растение животным нужно с осторожностью. Валериана, особенно спиртовая настойка, может быть вредной, если ее слишком много. Поэтому нужно быть внимательными и не злоупотреблять.
Лучший способ предоставить кошке возможность взаимодействовать с валерианой — это игрушки с её добавлением. Например, игрушка, пропитанная валерианой, может быть хорошим способом развлечь питомца и успокоить его. Но главное — не оставлять такие игрушки постоянно доступными. Лучше использовать их как поощрение.
Кроме того, валериана в игрушках может помочь в воспитании. Например, если положить игрушку с валерианой рядом с когтеточкой или лотком, кошка быстрее привыкнет к этим предметам, ведь запах будет её привлекать.
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