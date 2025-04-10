Не только зубной камень: 5 причин, почему у вашей собаки дурно пахнет изо рта

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Запах из пасти — не всегда безобидная мелочь. В ветеринарии это явление называют галитозом, и оно может быть первым сигналом проблем со здоровьем. Даже у молодых и внешне здоровых питомцев неприятный запах способен указывать на скрытые заболевания.

Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian Мужчина с собакой

Основные причины галитоза

Зубной камень

Со временем на зубах накапливается налёт, который минерализуется и превращается в зубной камень. В нём активно размножаются бактерии, вызывая гингивит, кариес, пародонтит. При отсутствии лечения возможна потеря зубов. Бактерии также могут проникать в ЖКТ, нарушая его микрофлору.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Нарушения в пищеварительной системе сопровождаются запахом, характер которого зависит от поражённого органа. Гнилостный, кислый, сладковатый — каждый из них может быть симптомом гастрита, панкреатита или дисбактериоза. Дополнительные признаки: рвота, понос, отрыжка, потеря аппетита.

Проблемы с почками

Если почки не справляются с фильтрацией, токсины остаются в организме. Это может проявляться запахом мочи из пасти, отёками, изменением температуры тела и ухудшением состояния шерсти.

Глистные инвазии

Паразиты, поражающие печень и ЖКТ, провоцируют гнилостный запах изо рта. Особенно опасны для щенков и котят. Самолечение недопустимо: погибающие паразиты могут вызвать тяжёлую интоксикацию.

Параанальные железы

Секрет этих желез у собак имеет сильный запах. При их переполнении или воспалении животное вылизывает зону ануса, и зловоние переходит в ротовую полость.

Неподходящий рацион

Несбалансированное питание, корм с истекшим сроком годности или остатки со стола негативно влияют на здоровье. Важно исключить доступ к уличным отходам и строго придерживаться выбранного типа питания.

Что делать

Первый шаг — визит к ветеринару. На основании осмотра и анализов крови (общего и биохимического) назначаются дополнительные обследования: УЗИ, оценка состояния ЖКТ, печени и почек. Удаление зубного камня проводится под наркозом. Чистку параанальных желез желательно доверить специалисту.

Профилактика

Регулярные осмотры у ветеринара - не реже одного раза в полгода.

у - не реже одного раза в полгода. Чистка зубов с детства - специальные щётки и пасты.

- специальные щётки и пасты. Исключение кормов сомнительного качества и остатков со стола.

и остатков со стола. Сбалансированное питание без смешивания разных типов корма.

без смешивания разных типов корма. Контроль за поведением питомца на прогулках.

Жевательные лакомства, позиционируемые как средства гигиены полости рта, чаще всего оказываются малоэффективными.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

