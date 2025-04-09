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Корм для пушистиков: опасен ли он для лысых кошек? Проверяем миф под микроскопом

2:12
Зоосфера

Когда кошачьи корма начали делиться не только по возрасту, но и по породам, многие владельцы животных восприняли это всерьёз. Корма "для персидских", "для мейн-кунов", "для сфинксов" — всё это выглядело настолько убедительно, что некоторые начали думать: а вдруг от неправильного корма кошка потеряет породу?

Девушка с кошкой породы Сфинкс
Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian
Девушка с кошкой породы Сфинкс

Особенно горячие споры разгорались вокруг кормов для лысых и длинношерстных кошек. Ходили байки, что от корма для сфинксов персы начнут лысеть, а если сфинкса покормить кормом для мейн-куна — он вдруг покроется густой шерстью. Конечно, никто не верил в депиляцию в составе, но вопросы оставались.

Что внутри этих породных кормов

На практике формулы таких кормов почти не отличаются. В составе могут быть незначительные отличия вроде экзотических трав или микроэлементов в минимальной дозировке. Например, добавка вроде "экстракта желтолистника" в микроскопическом количестве не окажет никакого радикального влияния на шерсть.

Единственное реальное различие — это форма и размер гранул. Крупным кошкам делают крупные кусочки, чтобы им было удобнее грызть, а плоскомордым — более плоские гранулы. Иногда в корма добавляют компоненты, помогающие выведению шерсти, но их можно купить и отдельно.

Почему вообще придумали деление по породам

Всё просто: маркетинг. Покупателю приятнее видеть на упаковке изображение именно своей породы. Это внушает доверие и создаёт ощущение индивидуального подхода. Производители так получают лояльность, а магазины — рост продаж. Но физиологически всем кошкам нужны одинаковые базовые нутриенты, независимо от длины или цвета шерсти.

А как же ликои

Интересно, что полулысые породы вроде ликоев не попали ни в одну из линеек. Видимо, маркетологи не рискнули объяснять, чем корм для ликоя должен отличаться от корма для лысого или пушистого. А может, просто не придумали, как убедить покупателя в необходимости такой покупки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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