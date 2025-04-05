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Эти кошки не замолкают: вот кого выбрать, если вам нравится поболтать

2:52
Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни кошки болтливы, как соседка на лавочке, а другие — молчуны, словно философы? Оказывается, дело не только в характере, но и в породе, возрасте, воспитании и даже вашем собственном поведении.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Болтливость — врождённая или приобретённая

Некоторые кошки комментируют каждый шаг: прыг, мурр, мяу! Такие разговорчивые питомцы — вовсе не случайность, а результат целого набора факторов. На первом месте — породная принадлежность. У породистых кошек характер можно предсказать заранее, ведь селекционеры старались на славу. Среди них есть и скромные молчуны, и настоящие комментаторы жизни. А вот поведение метисов — дело случая: всё зависит от опыта, окружения и темперамента.

Что влияет на кошачью болтливость

Кроме породы, важно учитывать:

  • Возраст: самые разговорчивые — котята. Взрослея, кошки становятся сдержаннее, если вы сами не подогреваете диалог.

  • Пол: считается, что самки ласковее и чаще общаются. Самцы — сдержаннее, особенно если не кастрированы.

  • Воспитание и атмосфера в доме: кошки копируют человека. С ними разговаривают — они отвечают. И наоборот.

  • Условия содержания: стресс, скука или, наоборот, любовь и внимание — всё это отражается в кошачьих репликах.

Если хотите болтливого питомца — начните сами говорить с ним чаще. Кошки отлично улавливают эмоции и интонации.

ТОП самых разговорчивых пород

Ищете пушистого собеседника? Вот лишь некоторые из тех, кто никогда не замолкает:

  • Ориентальная, сиамская, балинезийская, тонкинская, яванез - активные, громкие, эмоциональные.

  • Абиссинская и сомалийская - не мяукают, а "чирикают", словно птички.

  • Бурма, бомбейская, рэгдолл, русская голубая - менее настойчивые, но всегда рады диалогу.

  • Сфинксы и рексы - чувствительны к холоду и к вашему настроению.

  • Бенгальская, египетская мау, оцикет - яркие, контактные, обожают комментировать всё подряд.

  • Мейн-кун, сибирская, экзотическая короткошерстная - спокойные, но готовы общаться, когда действительно доверяют.

  • Бобтейлы всех мастей - умеют не только мяукать, но и "щебетать", "лаять" и даже "петь".

Интересно: по одной из версий, кошачье стрекотание при виде птиц — древний трюк, призванный усыпить бдительность добычи.

Общительная кошка — это не просто питомец, а настоящий диалог с хвостиком. Главное — быть готовым слушать и отвечать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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