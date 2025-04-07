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Мини-скорпион на кухне: кого мы зря боимся каждую весну

2:27
Зоосфера

Весна — радость не для всех. Владельцы частных домов вздыхают с тревогой: снова в их жизнь вернутся "эти". Да-да, страшные, шустрые, подозрительно бронированные насекомые с жуткими "клешнями" на хвосте — уховёртки. И если вы хоть раз визжали при их виде — вы не одиноки. Но пора выяснить: действительно ли они так опасны, как кажется?

Уховёртка обыкновенная
Фото: commons.wikimedia.org by Francisco Welter-Schultes, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Уховёртка обыкновенная

Кто такая эта двухвостка

Начнём с путаницы. В народе уховёртку ошибочно называют двухвосткой. Хотя настоящие двухвостки — это другие насекомые, из отряда скрыточелюстных, и на наших "героинь" совсем не похожи. Настоящая двухвостка — мелкая и совсем не страшная. Уховёртка же — представитель кожистокрылых. И да, в своей защитной позе она смахивает на мини-скорпиона.

Откуда у неё такое имя

Миф о том, что уховёртка лезет в уши и грызёт барабанные перепонки, — полнейшая выдумка. Название пришло из английского earwig, которое, вероятно, происходит от earwing - "крыло в форме уха". И правда, их крылья в сложенном виде напоминают уши, а не наводят на мысли о кровожадных намерениях.

На практике уховёртки действительно любят прятаться в тёмных и узких местах, но в уши людей они почти никогда не залезают. Реальные случаи — редкость на грани мифа.

Вред или польза

Садоводы с уховёртками знакомы не понаслышке. Эти насекомые портят листья картошки, капусты, помидоров и других культур, особенно выбирая уже повреждённые плоды. Зато есть и светлая сторона — уховёртки поедают тлю и других вредителей. Вопрос лишь в балансе: ущерб от дырявых листьев нередко перевешивает пользу.

Кусаются ли они

Да, если почувствуют угрозу. Их "клешни" на задней части тела способны защемить кожу довольно болезненно. Угроза для здоровья? Нет. Но испуг и лёгкий укус — вполне реальны.

Почему мы их боимся

Потому что они страшные. Не уродливые, а именно страшные. Их внешний вид вызывает инстинктивное отторжение, хотя серьёзного вреда они не несут. Уховёртка — ночной охотник за крошками и тлёй, а не злодей из фильмов ужасов.

Уточнения

Кожистокры́лые или уховёртки (лат. Dermaptera), — отряд насекомых с неполным превращением из клады Polyneoptera.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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