Мини-скорпион на кухне: кого мы зря боимся каждую весну

Весна — радость не для всех. Владельцы частных домов вздыхают с тревогой: снова в их жизнь вернутся "эти". Да-да, страшные, шустрые, подозрительно бронированные насекомые с жуткими "клешнями" на хвосте — уховёртки. И если вы хоть раз визжали при их виде — вы не одиноки. Но пора выяснить: действительно ли они так опасны, как кажется?
Начнём с путаницы. В народе уховёртку ошибочно называют двухвосткой. Хотя настоящие двухвостки — это другие насекомые, из отряда скрыточелюстных, и на наших "героинь" совсем не похожи. Настоящая двухвостка — мелкая и совсем не страшная. Уховёртка же — представитель кожистокрылых. И да, в своей защитной позе она смахивает на мини-скорпиона.
Миф о том, что уховёртка лезет в уши и грызёт барабанные перепонки, — полнейшая выдумка. Название пришло из английского earwig, которое, вероятно, происходит от earwing - "крыло в форме уха". И правда, их крылья в сложенном виде напоминают уши, а не наводят на мысли о кровожадных намерениях.
На практике уховёртки действительно любят прятаться в тёмных и узких местах, но в уши людей они почти никогда не залезают. Реальные случаи — редкость на грани мифа.
Садоводы с уховёртками знакомы не понаслышке. Эти насекомые портят листья картошки, капусты, помидоров и других культур, особенно выбирая уже повреждённые плоды. Зато есть и светлая сторона — уховёртки поедают тлю и других вредителей. Вопрос лишь в балансе: ущерб от дырявых листьев нередко перевешивает пользу.
Да, если почувствуют угрозу. Их "клешни" на задней части тела способны защемить кожу довольно болезненно. Угроза для здоровья? Нет. Но испуг и лёгкий укус — вполне реальны.
Потому что они страшные. Не уродливые, а именно страшные. Их внешний вид вызывает инстинктивное отторжение, хотя серьёзного вреда они не несут. Уховёртка — ночной охотник за крошками и тлёй, а не злодей из фильмов ужасов.
Кожистокры́лые или уховёртки (лат. Dermaptera), — отряд насекомых с неполным превращением из клады Polyneoptera.
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