Он спал в земле 50 лет, чтобы вылупиться в колее от трактора — знакомьтесь, щитень

Вы видите обычную лужу. Колея на деревенской дороге, в ней собирается талая вода. Но если приглядеться, в глубине шевелится нечто странное — не головастик, не жук. Это щитень — один из самых древних обитателей планеты. Он может десятилетиями спать в земле, а потом внезапно вылупиться в луже после дождя.
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Щитень (лат. Triopsidae)
Щитни — как ожившая палеонтология: они появились ещё во времена динозавров и почти не изменились за сотни миллионов лет. И что поразительно — до сих пор живут буквально у нас под ногами.
Щитень и его древнее происхождение
Эти ракообразные относятся к отряду Notostraca и считаются "живыми ископаемыми" — их предки существовали около 200 миллионов лет назад. За это время внешне они почти не изменились: сплющенное тело, панцирь-щит, длинный хвост и множество лапок для фильтрации воды.
Где их можно встретить
Щитни — единственные из крупных беспозвоночных, которые живут почти исключительно в лужах. И не в каких-нибудь там прудах или болотах, а в временных микроводоёмах, таких как:
Колеи от тракторов после дождя.
Талые лужи на сельских дорогах.
Затопленные поля или огороды весной.
Временные заводи после снегопада.
Их принцип прост: чем меньше конкурентов и хищников — тем лучше. Щитни избегают водоёмов, где могут быть рыбы, лягушки и крупные насекомые.
Как работает их машина времени
Жизненный цикл щитня — настоящая магия эволюции:
Яйца (цисты): размером с песчинку, выдерживают засуху, жару и мороз.
Сон: цисты могут лежать в земле 10, 20, а то и 50 лет, дожидаясь нужной влаги и температуры.
Пробуждение: после дождя или таяния снега, когда появляется временная лужа, цисты оживают.
Рост: щитни растут с невероятной скоростью. За 14 дней — от микрокрошки до 10-12 см взрослого монстра.
Питание: фильтруют всё подряд: микроорганизмы, личинок, растительные остатки.
Размножение: откладывают яйца в ил, а затем умирают, оставляя за собой новую жизнь — на потом.
Интересные особенности
Почти все щитни — самки. Они размножаются партеногенезом — без участия самцов.
В редких популяциях встречаются и мальчики, чтобы внести немного генетического разнообразия.
Воды они фильтруют десятками маленьких лапок — щитень словно живая биохимическая фабрика.
Некоторые энтузиасты разводят их в аквариумах, как необычных домашних питомцев.
Почему это важно
Щитни - индикатор экологического баланса. Их внезапное появление означает, что в регионе сохранились чистые грунты и вода.
Они не опасны для людей и животных, но чрезвычайно уязвимы к загрязнению и осушению земель.
Найти щитня— редкая удача. Увидеть живое существо, которое могло ждать этого момента десятилетиями — согласитесь, это впечатляет.
На что обращать внимание
Если хотите найти щитня:
Ищите свежие, тёплые, стоячие лужи, особенно весной
Вглядывайтесь вдно и воду - они могут напоминать головастиков, но у них панцирь и глаза
Не трогайтеи не пересаживайте - лучше просто понаблюдайте и дайте природе идти своим путём
Заключение
Щитень — не миф и не фантастика. Он реален. Он рядом. И он — одно из самых удивительных существ русской природы. В следующую весну или после дождя просто загляните в лужу — и, может быть, станете свидетелем чуда, которое затаилось в пыли десятки лет, чтобы встретиться с вами.
Уточнения
Щитень летний или обыкновенный, или ракообразный (лат. Triops cancriformis) — вид щитней, населяющий Европу, Средний Восток и Индию.