Пикник с последствиями: как кусочек мяса может обернуться бедой для собаки

Весной мы с радостью открываем сезон пикников. Шашлык шипит на мангале, запах витает над поляной… и где-то рядом — собака, умоляюще глядящая на кусок мяса. Но ветеринары предупреждают: угощать её нельзя. Шашлык — потенциальная угроза для жизни питомца.
Жареное мясо с мангала — это тяжёлая пища, богатая насыщенными жирами. У собак такая нагрузка на поджелудочную может закончиться острым панкреатитом. Боль, рвота, обезвоживание — последствия, которые даже после одного кусочка могут стоить здоровья.
Многие забывают, что в маринаде почти всегда есть чеснок, лук, уксус, соль и специи. Всё это — яды для собак. Тот же чеснок повреждает эритроциты и провоцирует анемию. А специи и кислоты раздражают желудок, вызывают воспаления и сбой в пищеварении.
Жареные и варёные кости становятся хрупкими и острыми. Они могут травмировать дёсны, разорвать кишечник и вызвать внутреннее кровотечение. Это одна из самых частых причин экстренного визита к ветеринару после пикника.
Главное — без соли, сахара и специй.
Забота о собаке — это не только ласка и прогулки, но и умение сказать твёрдое "нет", когда на кону её здоровье. Даже если взгляд умоляющий, а хвост виляет от предвкушения, помните: шашлык, маринады, специи и кости — не угощение, а прямая угроза. Лучше подготовьте для питомца безопасные лакомства и заранее договоритесь с друзьями, чтобы никто не кормил собаку "со стола". Настоящая любовь — это защита, даже если она не пахнет дымком с мангала.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.