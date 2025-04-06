Пикник с последствиями: как кусочек мяса может обернуться бедой для собаки

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Весной мы с радостью открываем сезон пикников. Шашлык шипит на мангале, запах витает над поляной… и где-то рядом — собака, умоляюще глядящая на кусок мяса. Но ветеринары предупреждают: угощать её нельзя. Шашлык — потенциальная угроза для жизни питомца.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака на пикнике

Чем опасен шашлык

Жареное мясо с мангала — это тяжёлая пища, богатая насыщенными жирами. У собак такая нагрузка на поджелудочную может закончиться острым панкреатитом. Боль, рвота, обезвоживание — последствия, которые даже после одного кусочка могут стоить здоровья.

Маринад — скрытый враг

Многие забывают, что в маринаде почти всегда есть чеснок, лук, уксус, соль и специи. Всё это — яды для собак. Тот же чеснок повреждает эритроциты и провоцирует анемию. А специи и кислоты раздражают желудок, вызывают воспаления и сбой в пищеварении.

Почему нельзя давать кости

Жареные и варёные кости становятся хрупкими и острыми. Они могут травмировать дёсны, разорвать кишечник и вызвать внутреннее кровотечение. Это одна из самых частых причин экстренного визита к ветеринару после пикника.

Что ещё под запретом

Виноград и изюм: провоцируют почечную недостаточность.

провоцируют почечную недостаточность. Гранат: содержит раздражающие желудок танины.

содержит раздражающие желудок танины. Шоколад: смертельно опасен из-за теобромина.

смертельно опасен из-за теобромина. Мороженое и сладости: вызывают понос из-за лактозы.

Чем угощать безопасно

Сырая морковь, кабачок, огурец.

Несладкие фрукты без косточек.

Сушёная печень или лёгкое.

Готовые лакомства из зоомагазина.

Главное — без соли, сахара и специй.

Забота о собаке — это не только ласка и прогулки, но и умение сказать твёрдое "нет", когда на кону её здоровье. Даже если взгляд умоляющий, а хвост виляет от предвкушения, помните: шашлык, маринады, специи и кости — не угощение, а прямая угроза. Лучше подготовьте для питомца безопасные лакомства и заранее договоритесь с друзьями, чтобы никто не кормил собаку "со стола". Настоящая любовь — это защита, даже если она не пахнет дымком с мангала.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

