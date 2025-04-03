Подмосковье на ушах: кто шумит в небе, ворует ягоды и дерётся за скворечник

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3:28
Зоосфера » Птицы

Пока все в начале апреля шутят и подшучивают, есть ещё одна, не менее важная причина вспомнить этот день — 1 апреля весь мир отмечает Международный день птиц. История у праздника долгая: всё началось в 1894 году в американской Пенсильвании, где школьникам предложили уделить день своим пернатым друзьям. Идея понравилась — теперь праздник в календарях многих стран, включая Россию.

В нашей стране охраной птиц занялись ещё в начале XX века. Тогда этим занимался орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений. Позже инициативу подхватили юннаты, и уже в 1926 году в СССР официально начали отмечать День птиц. В современной России праздник был возрождён в 1999 году Союзом охраны птиц, который ежегодно выбирает символ года. Сейчас у нас — Год грача.

Пернатые соседи

В Подмосковье зафиксировано 314 видов птиц, из которых около четверти занесены в Красные книги. Почти 70% из них постоянно гнездятся в регионе. Остальные прилетают во время миграций. Министерство экологии области охраняет места их обитания — многие из них входят в особо охраняемые природные зоны.

Некоторые места можно смело назвать птичьими резиденциями. Например, Мытищинские плавни — настоящий рай для водоплавающих. Здесь, в долине Яузы, после добычи торфа остались затопленные карьеры, где теперь гнездится до 10 тысяч чаек. А всего в получасе ходьбы от вокзала — и вы уже в эпицентре птичьей жизни.

Сезон возвращений

Именно в эти дни с юга возвращаются перелётные птицы. В этом году грачи прилетели особенно рано — к середине марта. По традиции, как только грач примется строить гнездо, можно начинать полевые работы. А ещё в марте стартовала Всероссийская акция по учету грачей — в ней активно участвуют школьники и студенты.

"Первыми возвращаются самцы скворцов. Они тут же начинают искать себе дом — желательно тот, что понравился в прошлом году. Но часто он уже занят, и приходится искать новый", — сообщил министр экологии Подмосковья Виталий Мосин.

Скворцы — настоящие друзья садоводов: они поедают вредителей. Поэтому скворечник на участке — не просто украшение, а защита будущего урожая. Весной школьники помогают в их изготовлении.

Кто ещё живёт рядом с нами

Помимо грачей и скворцов, в регионе обитают воробьи, соловьи, дятлы, синицы, снегири, голуби, вороны, ласточки и свиристели. Последние особенно интересны: они могут казаться мёртвыми после трапезы из перебродивших ягод. Не спешите с выводами — просто подождите, пока проспится - сообщает Вести Подмосковья.

Многие птицы селятся под крышей человека, а зимой перебираются ближе к людям в поисках еды. Их присутствие — часть нашей экосистемы, и от того, как мы к ним относимся, зависит, увидим ли мы в будущем весной грача, а зимой снегиря.

Уточнения

Скворе́чник (сини́чник) — закрытое искусственное гнездовье для мелких птиц, преимущественно гнездящихся в дуплах.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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