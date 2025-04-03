Чистота убивает комфорт для воробьев: вот как это работает

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Зоосфера » Птицы

Казалось бы, воробьи всегда рядом. Но в Перми их стало заметно меньше — особенно в центре и новых жилых районах. К такому выводу пришли орнитологи после недавнего учета численности птиц. В исследовании участвовали ученые и студенты ПГНИУ, а также сами горожане.

Воробьи купаются
Фото: Flickr by Christian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Воробьи купаются

В регионе обитают два вида воробьев — домовой и полевой. Домовой живёт исключительно рядом с человеком — в городах и селах. А полевой предпочитает окраины и более дикие места.

Именно численность домового воробья в городе вызывает тревогу специалистов. Птиц становится меньше, и на это есть веские причины.

"Мы предполагаем, что это связано с комплексом факторов — например, с изменением характера застройки. В старых кирпичных и малоэтажных домах имеются подходящие места для гнездования. А в новых домах — нет. Меняется характер озеленения: выпадают старые дуплистые деревья, где гнездятся воробьи. Также существенно может влиять уплотнение застройки, замена старых домов на новые монолитные здания без доступных ниш для гнездования", — рассказал порталу Properm.ru орнитолог ПГНИУ, председатель Пермского орнитологического общества Роман Харин.

Иными словами, современные города становятся слишком чистыми и аккуратными для этих птиц. С исчезновением старых деревьев и зданий, домовым воробьям просто негде селиться. Они не могут жить в дикой природе и целиком зависят от соседства с людьми.

Пока один вид отступает, полевой воробей постепенно заполняет освободившиеся территории — его стало больше на отдельных маршрутах. Возможно, скоро он станет главным городским "воробьем".

Уточнения

Воробьи́ные (лат. Passeridae) — семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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